Чемезов: выручка Ростеха в 2016 году выросла до 1,2 трлн рублей



Сергей Чемезов и Владимир Путин

Источник: Ростех Сергей Чемезов и Владимир ПутинИсточник: Ростех

По словам главы Ростеха, госкорпорация показала "неплохие результаты", несмотря на достаточно сложную макроэкономическую ситуацию

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Объем выручки госкорпорации "Ростех" в 2016 году вырос на 11% и превысил 1,2 трлн рублей. Об этом сообщил глава компании Сергей Чемезов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы увеличили объем выручки на 11% и достигли более чем 1,2 трлн рублей", - сказал Чемезов, отметив, что госкорпорация показала "неплохие результаты", несмотря на достаточно сложную макроэкономическую ситуацию. Он прогнозировал выручку в размере около 1,3-1,4 трлн рублей.

Кроме того, глава госкорпорации сообщил, что Ростех в 2016 году увеличил долю гражданской продукции до 25%, ее объем составил 374 млрд рублей. Чемезов отметил, что в связи с вероятностью снижения объема государственного оборонного заказа Ростех планирует добиться к 2025 году увеличения доли гражданской продукции до 50%.

В научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР и ОКР), по словам Чемезова, Ростех в 2016 году вложил почти 44 млрд рублей собственных средств. "Суммарный объем, который мы инвестировали в НИОКРы и ОКРы, составил в 2016 году 142 млрд (рублей), увеличился на 10%. Из этой суммы 43,9 млрд - это собственные средства", - сказал он.

Чемезов также рассказал главе государства, что среднемесячная зарплата сотрудников Ростеха в 2016 году выросла на 7%, до 44 тысяч рублей.

В 2015 году выручка госкорпорации составила 1,14 трлн руб., показав рост на 18%, объем инвестиций Ростеха составлял 129 млрд руб., увеличившись на 21% по сравнению с 2014-м.

Госкорпорация "Ростех" создана в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят более 700 организаций.