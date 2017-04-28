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Фрегат "Адмирал Макаров" на Балтике поразил комплексом "Штиль" крылатые ракеты-мишени

02.05.2017 ИТАР-ТАСС 98 0
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Адмирал Макаров
Сторожевой корабль ВМФ РФ "Адмирал Макаров"
Источник: Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

Боевые расчеты ПВО новейшего корабля в установленные нормативами сроки обнаружили и поразили воздушные мишени

КАЛИНИНГРАД, 28 апреля. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Фрегат "Адмирал Макаров", проводящий на Балтике завершающий этап государственных испытаний, на учении Балтийского флота поразил крылатые ракеты-мишени зенитным ракетным комплексом "Штиль", сообщил ТАСС официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.

"В ходе двухсторонних учений в морском полигоне Балтийского флота малые ракетные корабли (МРК) "Гейзер" и "Ливень" произвели пуски ракет-мишеней для отработки комплексов противовоздушной обороны (ПВО) ракетных кораблей и фрегата "Адмирал Макаров", - сказал Мартов.

Первым применил свой комплекс ПВО "Адмирал Макаров", отметил Мартов. Боевые расчеты ПВО новейшего корабля в установленные нормативами сроки обнаружили и поразили воздушные мишени зенитным ракетным комплексом "Штиль". На втором этапе воздушный налет условного противника сбивали противовоздушными средствами ракетные корабли и катера Балтийской военно-морской базы. Всего в маневрах в Балтийском море приняли участие более десяти кораблей и судов.

Фрегат "Адмирал Макаров" - третий в серии кораблей проекта 11356, строящихся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" по заказу Министерства обороны РФ - 14 апреля вышел в море для проведения заключительной стадии государственных испытаний, которые начались в октябре прошлого года и проходили в Балтийском и Баренцевом морях. Во время выходов в море и двух межфлотских переходов корабль показал хорошие мореходные качества и слаженную работу всех систем, но возникли проблемы со стрельбами ЗРК "Штиль-1", который показал нестабильный результат. В первом квартале 2017 года эту проблему устраняли его изготовители совместно со сдаточной командой корабля. Уже на первом выходе в море 19 апреля боевой расчет "Адмирала Макарова" успешно поразил реальную воздушную мишень с помощью зенитного ракетного комплекса "Штиль

Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен на ПСЗ "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Первые два корабля этой серии - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" - были сданы 11 марта и 7 июня 2016 года соответственно. Фрегаты проекта 11356 предназначены для нанесения ударов по надводным кораблям и подводным лодкам противника как в ближней, так и в океанской морской зонах, борьбы с воздушными целями как самостоятельно, так и в составе корабельного ордера.

Фрегаты данного типа вооружены 100-мм артиллерийской установкой А-190, ракетными ударными и зенитными комплексами, в том числе "Калибр" и "Штиль", торпедным вооружением. На корабле может базироваться вертолет типа Ка-27 и его модификации. Водоизмещение корабля - 3,6 тыс. т, длина - 124,8 м. Скорость полного хода - 30 уз, дальность плавания - 4,8 тыс. миль.
28.04.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
А-190
Ка-27
Штиль-1
Компании
Минoбороны РФ
Янтарь ПСЗ
Проекты
11356 Буревестник
БФ

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