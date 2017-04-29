Очередной дивизион С-400 заступил на боевое дежурство на Северном флоте
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Пусковые установки 5П85СМ2-01 зенитной ракетной системы С-400 (40Р6) поставки 2016 года из состава заступившего на боевое дежурство в районе Северодвинска первого дивизиона 1528-го зенитного ракетного ордена Красной Звезды полка 1-й дивизии ПВО 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. 29.04.2017
Источник: Олег Кулешов / kuleshovoleg.ru
Новый комплекс обеспечит надежное прикрытие с воздуха сил Беломорской военно-морской базы
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Очередной дивизион, оснащенный зенитной ракетной системой С-400 "Триумф", заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне Беломорской военно-морской базы Северного флота, сообщает Минобороны России.
"Новый комплекс обеспечит надежное прикрытие с воздуха сил Беломорской военно-морской базы, а также судостроительных, судоремонтных и других промышленных предприятий Северодвинска и Архангельска", - говорится в сообщении.
Дивизион пришел на смену комплексам С-300 "Фаворит". В конце прошлого года системы С-400 поступили на вооружение зенитного ракетного полка Кольской дивизии ПВО Северного флота.
С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. 8 апреля 2017 года замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.
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29.04.2017
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