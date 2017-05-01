Командный пункт для перспективных средств РЭБ прошел госиспытания в РФ
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Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
В "Росэлектронике" отметили, что это принципиально новые командные пункты бригадного уровня, созданные с использованием самых современных информационных и телекоммуникационных технологий
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Автоматизированные командные пункты нового поколения, которые повысят боевые возможности подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на 20-30%, прошли госиспытания в России. Об этом сообщили ТАСС в объединенном холдинге "Росэлектроника" (входит в Ростех).
"В настоящий момент командные пункты успешно прошли госиспытания, начало серийных поставок в войска ожидается в 2018 году", - сказали в холдинге.
В "Росэлектронике" отметили, что это принципиально новые командные пункты бригадного уровня, созданные с использованием самых современных информационных и телекоммуникационных технологий.
"Он (пункт - прим. ТАСС) обеспечивает управление всеми видами техники РЭБ, как серийной, так и перспективными образцами. При этом существенно увеличена скорость передачи информации, многие задачи решаются в автоматизированном режиме, без участия человека. Благодаря разработке прирост коэффициента использования боевых возможностей подразделений РЭБ составит 20-30%", - сказали в "Росэлектронике".
Командный пункт обеспечивает сопряжение с командными пунктами частей и подразделений, а также вышестоящими пунктами управления. Он оснащен максимальным набором средств связи, включая спутниковые и видеоконференцсвязь.
"Аппаратура позволяет интегрировать в состав единой информационно-управляющей сети всю современную и перспективную технику РЭБ, включая новейший комплекс РЭБ "Палантин", серийные поставки которого начнутся в этом году", - сообщили в холдинге.
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01.05.2017
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