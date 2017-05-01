Испытанные в Сирии средства защиты саперов поступят в российские войска в 2017 году
|
|
Военнослужащие-саперы ВС РФ
Источник: © Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/ТАСС
Начальник инженерных войск ВС РФ генерал- лейтенант Юрий Ставицкий отметил, что все примененные средства продемонстрировали хорошие качества
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Новые средства защиты саперов, прошедшие испытания в Сирии, начнут поступать в Вооруженные силы (ВС) России в этом году. Об этом сообщил журналистам начальник инженерных войск ВС РФ генерал- лейтенант Юрий Ставицкий.
"Мы в ходе выполнения задач (по гуманитарному разминированию в Сирии) впервые применили совершенно новые средства поиска, которые сегодня принимаются на вооружение",- сказал Ставицкий.
По его словам, все примененные средства продемонстрировали хорошие качества.
"Также мы апробировали новые средства защиты сапера, которые тоже уже в этом году поступят на снабжение ВС РФ, в частности в инженерные войска", - добавил генерал.
В Сирии, напомнил он, широко применялись роботы и специализированные собаки.
"Все это безусловно дало возможность в кратчайшие сроки выполнить поставленные задачи, при этом не понести потерь", - заключил Ставицкий.
Как сообщалось ранее, по данным Минобороны РФ, с 8 марта по 20 апреля в исторической части Пальмиры от взрывоопасных предметов было очищено 1514 гектаров территории, около 2 тысяч зданий и сооружений, 140 км дорог.
Всего было найдено и уничтожено 6,6 тысячи взрывоопасных предметов, в том числе 630 самодельных взрывных устройств. Всего в разминировании участвовали более 150 российских специалистов и 17 единиц спецтехники.
|
01.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.05.2017 Привязанность к старой технике
02.05.2017 Западный военный округ получил на вооружение более 140 новейших БТР-82А
02.05.2017 Путин подписал закон о службе по контракту со средним профобразованием
02.05.2017 Экс-министр обороны Сердюков заявил об амбициозных целях авиационного кластера Ростеха
02.05.2017 Из-за ошибки в переходе к ОКР стоимость работ по самолету A-100 выросла на 50%
02.05.2017 Украина наладила производство РПГ-7
02.05.2017 Тренажёры виртуальной реальности для армии РФ: тест-драйв ПМ
02.05.2017 Минобороны объявило о закупке 10 вертолетов "Ансат-У" за два миллиарда рублей