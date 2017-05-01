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Испытанные в Сирии средства защиты саперов поступят в российские войска в 2017 году

02.05.2017 ИТАР-ТАСС 100 0
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Военнослужащие-саперы
Военнослужащие-саперы ВС РФ
Источник: © Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/ТАСС

Начальник инженерных войск ВС РФ генерал- лейтенант Юрий Ставицкий отметил, что все примененные средства продемонстрировали хорошие качества

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Новые средства защиты саперов, прошедшие испытания в Сирии, начнут поступать в Вооруженные силы (ВС) России в этом году. Об этом  сообщил журналистам начальник инженерных войск ВС РФ генерал- лейтенант Юрий Ставицкий.

"Мы в ходе выполнения задач (по гуманитарному разминированию в Сирии) впервые применили совершенно новые средства поиска, которые сегодня принимаются на вооружение",- сказал Ставицкий.

По его словам, все примененные средства продемонстрировали хорошие качества.

"Также мы апробировали новые средства защиты сапера, которые тоже уже в этом году поступят на снабжение ВС РФ, в частности в инженерные войска", - добавил генерал.

В Сирии, напомнил он, широко применялись роботы и специализированные собаки.

"Все это безусловно дало возможность в кратчайшие сроки выполнить поставленные задачи, при этом не понести потерь", - заключил Ставицкий.

Как сообщалось ранее, по данным Минобороны РФ, с 8 марта по 20 апреля в исторической части Пальмиры от взрывоопасных предметов было очищено 1514 гектаров территории, около 2 тысяч зданий и сооружений, 140 км дорог.

Всего было найдено и уничтожено 6,6 тысячи взрывоопасных предметов, в том числе 630 самодельных взрывных устройств. Всего в разминировании участвовали более 150 российских специалистов и 17 единиц спецтехники.
01.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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