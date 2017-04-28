Мнение России в Совбезе ООН и дальше будут учитывать, уверен Патрушев
|
|
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Источник: ehorussia.wordpress.com
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мнение России в Совете Безопасности ООН учитывается, в этом плане все хорошо, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, комментируя заявление об изоляции РФ в ООН.
Администрация США ранее назвала одной из заслуг президента Дональда Трампа за первые 100 дней у власти в области внешней политики "изоляцию России в ООН".
"Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, имеет свой голос, имеет право высказываться за либо против, либо воздержаться, наше мнение как учитывалось, так и будет учитываться. В этом плане у нас все хорошо", - сказал Патрушев журналистам.
|
28.04.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.04.2017 Российские военные обсудили влияние действий Запада на мировую безопасность
27.04.2017 Патрушев: акты информационной агрессии угрожают международной безопасности
18.04.2017 России сделали предложение, от которого невозможно не отказаться
18.04.2017 Заложники международного права
11.04.2017 Авианосец США идет на юбилей Ким Ир Сена
10.04.2017 По грани допустимого
10.04.2017 Трамп наносит военный удар по Сирии (CNN, США)
10.04.2017 Россия приостаналивает действие меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии