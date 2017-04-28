Мнение России в Совбезе ООН и дальше будут учитывать, уверен Патрушев



Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Источник: ehorussia.wordpress.com Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Источник: ehorussia.wordpress.com

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мнение России в Совете Безопасности ООН учитывается, в этом плане все хорошо, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, комментируя заявление об изоляции РФ в ООН.

Администрация США ранее назвала одной из заслуг президента Дональда Трампа за первые 100 дней у власти в области внешней политики "изоляцию России в ООН".

"Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, имеет свой голос, имеет право высказываться за либо против, либо воздержаться, наше мнение как учитывалось, так и будет учитываться. В этом плане у нас все хорошо", - сказал Патрушев журналистам.