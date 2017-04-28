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Терешкова назвала нормальным процессом уход Падалки из отряда космонавтов

02.05.2017 ИТАР-ТАСС 83 0
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Валентина Терешкова
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Различные байки о работе Центра придумывают не очень сведущие люди, отметила космонавт

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Отчисление Геннадия Падалки из отряда космонавтов - нормальный процесс.

Об этом заявила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова во время визита в Ярославль.

"Это нормальный процесс. Одни уходят, другие приходят. Никто не порывает связь с Центром подготовки (космонавтов). Значит у него (Геннадия Падалки) появилось хорошее место работы, более интересное, но с космонавтикой он не порывает, это очень важно", - заявила Терешкова, отметив, что всевозможные байки о работе Центра придумывают не очень сведущие люди.

Как ранее сообщал ТАСС, 22 апреля Падалка - рекордсмен по суммарной продолжительности космических полетов - объявил о своем уходе из отряда космонавтов. Свое решение он мотивировал отсутствием работы в Центре и перспектив отправиться в шестой космический полет, чтобы установить рекорд 1000-суточного пребывания в космосе. Падалка побывал в космосе пять раз, совершил десять выходов в открытый космос. Общая продолжительность его пребывания на орбите составила 878 суток 11 часов 29 минут и 24 секунды.

Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт. В 1963 году она совершила полет на космическом корабле "Восток-6" и до сих пор остается единственной в мире женщиной, совершившей космическую экспедицию в одиночку. Ныне Терешкова - депутат Государственной думы от "Единой России".
28.04.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия

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