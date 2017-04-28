Начались летные испытания двухместного истребителя JF-17B «Тандер»



Двухместный JF-17B

Источник: defence-blog.com Двухместный JF-17BИсточник: defence-blog.com

ЦАМТО, 28 апреля. Судя по появившимся в социальных сетях фотографиям, 27 апреля в Китае начались летные испытания двухместной учебно-боевой версии легкого многоцелевого боевого самолета JF-17B «Тандер».

Самолет совместно разрабатывается китайской «Ченгду аэроспейс корпорэйшн» (Chengdu Aerospace Corporation – CAC) и «Пакистан аэронотикал комплекс» (Pakistan Aeronautical Complex – РАС).

Как сообщал ЦАМТО, официальная церемония начала сборки первого опытного образца двухместного JF-17B «Тандер» состоялась на предприятии «Ченгду аэроспейс корпорэйшн» в Ченгду (Китай) 27 апреля 2016 года.

По данным Китайской авиационно-промышленной корпорации AVIC (Aviation Industry Corporation of China), двухместная версия JF-17B отличается большим размахом крыла (9,465 м), чем у одноместного варианта (8,5 м), а также несколько модифицированным носовым отсеком. Длина самолета также увеличена с 14,2 до 14,5 м.

Как сообщалось ранее, первоначально будут построены три двухместных JF-17B, два из которых будут поставлены ВВС Пакистана. По информации Китайской национальной аэротехнологической импортно-экспортной корпорации CATIC (China National Aero-Technology Import and Export Corporation), в портфель предложений которой также включен JF-17, участие в программе испытаний двухместного самолета обеспечит возможность ускорить интеграцию на борт дополнительных вооружений. Кроме того, учебно-боевой самолет позволит потенциальным покупателям проводить испытания JF-17 и подготовку пилотов на реальном истребителе, вместо тренажера.

Базовый вариант JF-17 был разработан специалистами «Ченгду аэроспейс корпорэйшн» при участии РАС. На текущий момент JF-17 состоят на вооружении только ВВС Пакистана. На первом этапе в 2007-2008 гг. пакистанские ВВС получили восемь истребителей JF-17, произведенных в Китае, которые использовались для проведения технической оценки. 7 марта 2009 года компании PAC и CATIC заключили контракт о начале серийного производства на территории Пакистана 42 истребителей JF-17 «Тандер». Первая эскадрилья JF-17 версии Блок.1 вошла в боевой состав в 2010 году. На текущий момент сформировано пять эскадрилий, в состав которых входит более 80 самолетов «Тандер».

В общей сложности ВВС Пакистана намерены приобрести около 150 единиц JF-17 в трех версиях Блок.1, Блок.2 и Блок.3. При сборке самолетов Пакистан производит 58% компонентов, Китай – 42%, соответственно.

Как ожидается, контракт на поставку 50 истребителей в версии Блок.3 будет подписан в первой половине 2017 года, что обеспечит возможность продолжения производства после завершения выпуска самолетов версии Блок.2. Перспективный вариант «Тандер» будет оснащен новым БРЭО, улучшенными системами радиоэлектронной борьбы, нашлемной системой целеуказания, расширенным комплектом полезной нагрузки и более сложным вооружением.