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В Турции заявили, что достигли принципиальной договоренности с Россией по поставке ЗРС C-400

02.05.2017 ЦАМТО 84 0
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ЗРК С-400 "Триумф"
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
Источник: Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP

ЦАМТО, 28 апреля. Москва и Анкара достигли принципиальной договоренности по поставке российских зенитных ракетных систем С-400, идут переговоры о цене. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 3 мая могут обсудить вопрос поставок Анкаре С-400.


«Мы принципиально договорились с Россией по покупке C-400. Ведутся переговоры по совместному производству и цене. Мы хотели купить системы ПРО НАТО, но, к сожалению, они не вошли в наше положение», – заявил Чавушоглу в интервью газете Haberturk.


Как напоминает агентство, ранее представители российских и турецких властей неоднократно заявляли о ведущихся Москвой и Анкарой переговорах по поставке С-400. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, Турция готова закупить С-400 в случае предоставления Россией кредита, переговоры о котором ведутся в настоящее время с российским Минфином.


Как заявил помощник президента России по ВТС Владимир Кожин, Россия не видит препятствий для возможной поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО, передает «РИА Новости».
28.04.2017
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Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO

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