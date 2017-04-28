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В подразделения МТО Западного военного округа поставлены модернизированные мастерские технического обслуживания

02.05.2017 ЦАМТО 95 0
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МТО-УБ1
Мастерская технического обслуживания МТО-УБ1
Источник: sdelanounas.ru

ЦАМТО, 28 апреля. Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Нижегородской области, получили на вооружение модернизированные мастерские технического обслуживания МТО-УБ-1 и УБ-2.

Модернизированные машины МТО предназначены для оказания помощи экипажам и водителям при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники в полевых условиях.


Одна машина позволяет обслуживать технику мотострелкового, танкового батальона, такую как танки Т-72, Т-80, Т-90, Т-90С, Т-90МС, боевые машины пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, бронетранспортеры, БТР-80, БТР-80А, БТР-82А, многоцелевые тягачи МТ-ЛБ и автомобили КамАЗ.


Особенностью новых ремонтных мастерских является использование бесконтактных средств выявления поломок. При развертывании МТО УБ-2 военнослужащие с помощью подключения неисправных машин к компьютеру могут не только определить точную неисправность, но и визуализировать процесс ремонта.


Всего в рамках гособоронзаказа поступило 15 машин. Мастерские смонтированы на высокопроходимую базу УРАЛ-4320 и КамАЗ-5350, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
28.04.2017
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