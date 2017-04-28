

MiG-29SMP ВВС Перу. Источник: operatorchan.org MiG-29SMP ВВС Перу. Источник: operatorchan.org

ЦАМТО, 28 апреля. ВВС ряда стран Латинской Америки изыскивают возможности для закупки в России самолетов МиГ-29М, Су-30МК2 и Бе-200. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил начальник управления департамента маркетинговой деятельности АО «Рособоронэкспорт» Александр Денисов.

А.Денисов возглавляет делегацию компании на выставке FAMEX-2017 в Мексике.

«Высокотехнологичная продукция предприятий авиационной промышленности России позволяет «Рособоронэкспорту» удерживать лидирующие позиции в авиационном сегменте мирового рынка вооружений, в том числе в латиноамериканском регионе. Некоторые страны Латинской Америки уже прислали заявки на закупку российских учебно-боевых самолетов Як-130. Кроме того, ВВС ряда стран изыскивают возможности для закупки в России самолетов МиГ-29М, Су-30МК2 и Бе-200», – сказал А.Денисов.

По его словам, за более чем 15-летний период, прошедший с момента основания «Рособоронэкспорта», в латиноамериканский регион по линии компании было поставлено российских вооружений и военной техники на сумму более 10 млрд. долл. «Это очень серьезный показатель нашей успешной работы здесь, в этом отдаленном от России регионе, причем в условиях жесточайшей конкуренции со стороны основных мировых производителей продукции военного назначения, в первую очередь США», – цитирует «РИА Новости» представителя «Рособоронэкспорта».

А.Денисов сообщил, что сейчас компания участвует в ряде тендеров в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Мексике и Перу. «Мы, естественно, надеемся на победу в каждом из них. Тематика этих тендеров разная, как сухопутная, так и авиационная», – рассказал он.

А.Денисов отметил, что российская автомобильная техника пользуется повышенным вниманием и спросом в Латинской Америке. «Для современных специальных подразделений латиноамериканских государств, которые активно противостоят террористам и наркодельцам, необходима высокомобильная, мощная и неприхотливая колесная техника, способная пройти по любому бездорожью. «Рособоронэкспорт» предлагает своим партнерам в регионе образцы, отвечающие этим жестким требованиям и готовые к использованию в экстремально сложных климатических и боевых условиях», – цитирует «РИА Новости» А.Денисова.