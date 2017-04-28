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ОСК и АТР займутся внедрением современных технологий судостроения

02.05.2017 ЦАМТО 115 0
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Алексей Рахманов
Алексей Рахманов
Источник: www.morvesti.ru

ЦАМТО, 28 апреля. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и генеральный директор Агентства по технологическому развитию (АТР) Максим Шерейкин подписали 27 апреля соглашение о сотрудничестве.

Стороны договорились о кооперации в области приобретения, трансфера и локализации на российской территории наиболее современных и зарекомендовавших себя судостроительных технологий.


Соглашение предусматривает содействие корабелам со стороны Агентства в поиске и приобретении современных отечественных и зарубежных технологий судостроения. АТР будет участвовать в формировании и подготовке к реализации инвестиционных проектов по модернизации и трансферу технологий в судостроительной промышленности.


«Рассчитываем, что Агентство окажет поддержку в реализации технологической политики и ряда проектов корпорации», – сказал Алексей Рахманов после церемонии подписания документа.


«ОСК будет передавать в Агентство актуальную информацию о необходимых технологических решениях, которыми нужно оснастить производственные мощности предприятий корпорации. А мы, в свою очередь, будем искать подходящий продукт, как в России, так и за рубежом», – отметил генеральный директор АТР Максим Шерейкин.


Он добавил, что согласно подписанному соглашению, Агентство будет также заниматься проведением технологического аудита и подготовкой проектов модернизации для входящих в состав ОСК верфей и конструкторских бюро. Кроме того, АТР намерено синхронизировать программу развития предприятий ОСК с инновационными программами других компаний с государственным участием.


Соглашение также предусматривает работу над аналитическими материалами по модернизации отечественной судостроительной отрасли и совместный анализ основных технологических направлений развития судостроения в России и за рубежом.


Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «ОСК».
28.04.2017
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
ОСК

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