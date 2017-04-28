ОСК и АТР займутся внедрением современных технологий судостроения
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Алексей Рахманов
Источник: www.morvesti.ru
ЦАМТО, 28 апреля. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и генеральный директор Агентства по технологическому развитию (АТР) Максим Шерейкин подписали 27 апреля соглашение о сотрудничестве.
Стороны договорились о кооперации в области приобретения, трансфера и локализации на российской территории наиболее современных и зарекомендовавших себя судостроительных технологий.
Соглашение предусматривает содействие корабелам со стороны Агентства в поиске и приобретении современных отечественных и зарубежных технологий судостроения. АТР будет участвовать в формировании и подготовке к реализации инвестиционных проектов по модернизации и трансферу технологий в судостроительной промышленности.
«Рассчитываем, что Агентство окажет поддержку в реализации технологической политики и ряда проектов корпорации», – сказал Алексей Рахманов после церемонии подписания документа.
«ОСК будет передавать в Агентство актуальную информацию о необходимых технологических решениях, которыми нужно оснастить производственные мощности предприятий корпорации. А мы, в свою очередь, будем искать подходящий продукт, как в России, так и за рубежом», – отметил генеральный директор АТР Максим Шерейкин.
Он добавил, что согласно подписанному соглашению, Агентство будет также заниматься проведением технологического аудита и подготовкой проектов модернизации для входящих в состав ОСК верфей и конструкторских бюро. Кроме того, АТР намерено синхронизировать программу развития предприятий ОСК с инновационными программами других компаний с государственным участием.
Соглашение также предусматривает работу над аналитическими материалами по модернизации отечественной судостроительной отрасли и совместный анализ основных технологических направлений развития судостроения в России и за рубежом.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «ОСК».
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28.04.2017
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