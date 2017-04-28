Правительство Болгарии выбрало JAS-39 «Грипен» для оснащения ВВС страны



Изображение истребителя Saab JAS-39C Gripen с опознавательными знаками ВВС Болгарии

Источник: forum.keypublishing.com Изображение истребителя Saab JAS-39C Gripen с опознавательными знаками ВВС БолгарииИсточник: forum.keypublishing.com

ЦАМТО, 28 апреля. По информации СМИ, временное техническое правительство Болгарии 26 апреля приняло решение о выборе компании «Сааб», предложившей JAS-39 «Грипен», предпочтительным претендентом в рамках тендера на закупку для ВВС страны многоцелевых истребителей для замены МиГ-29.

Как сообщал ЦАМТО, 24 апреля Министерство обороны Болгарии объявило о завершении назначенной премьер-министром страны межведомственной рабочей группой под руководством командующего ВВС генерал-майора Цанко Стойкова анализа, оценки и обобщения предложений, представленных участниками тендера на поставку новых истребителей для ВВС страны. В число потенциальных претендентов вошли Португалия (с американским логистическим пакетом), Швеция и Италия.

Группа обобщила представленные предложения и подготовила протокол, который передала правительству для принятия решения о продолжении процедуры. Ожидалось, что решение о выборе победителя примет новое коалиционное правительство Болгарии, которое должно быть сформировано по результатам прошедших 26 марта выборов.

Однако, по неофициальной информации, в ходе закрытого заседания, рассмотрев документы под грифом «секретно», действующее техническое правительство решило утвердить предложение Министерства обороны и выбрать победителем компанию «Сааб».

Официально принятое решение не подтверждают ни действующий министр обороны, ни компания «Сааб». По заявлению министра обороны Стефана Янева, окончательное решение о закупке новых истребителей примет следующее правительство. Сделка должна быть одобрена парламентом, поскольку является межгосударственным соглашением на сумму более 100 млн. евро.

По данным «Медиапул», основной причиной выбора шведского предложения является самая низкая цена, составившая около 1 млрд. левов, отсрочка платежей на длительный период и короткий срок поставки – 18 месяцев с момента подписания договора. Предварительно стоимость покупки оценивалась в 1,5 млрд. левов (836 млн. долл.).

Поскольку ни критерии отбора, ни детали представленных предложений не раскрываются, сравнить предложенные претендентами условия поставки истребителей не представляется возможным. Оценочно можно предположить, что «Тайфуны» являются слишком дорогим приобретением для болгарских ВВС, срок эксплуатации предложенных F-16 сравним со сроком службы имеющихся МиГ-29. «Грипен» является относительно недорогим и современным самолетом, однако, по заявлениям ранее получивших его стран, его недостатком является необходимость проведения даже мелкого ремонта в Швеции.

Справочно:

Инвестиционный проект приобретения боевых самолетов нового типа был утвержден решением правительства от 1 апреля 2016 года. Болгария намерена приобрести новые самолеты в рамках межгосударственного соглашения. По этой причине 9 декабря 2016 года Министерство обороны направило запросы о предложениях в адрес соответствующих государственных органов Италии, Португалии (вместе с США) и Швеции, которые подготовили ответы совместно с компаниями-производителями самолетов. Окончательным сроком представления предложений было определено 13 марта 2017 года. Все приглашенные страны представили предложения вовремя.

Швеция представила МО Болгарии предложение по поставке соответствующих стандартам НАТО новых истребителей JAS-39C/D «Грипен». «Сааб» заявила, что в случае победы, готова возобновить производство самолетов данной версии, которое было прекращено в начале 2015 года после завершения поставок ВВС Швеции. Италия предложила МО Болгарии поставку излишних истребителей «Тайфун» консорциума «Еврофайтер», а Португалия – снятые с вооружения F-16.

Предположительно, оформление сделки может быть завершено до конца 2017 года, но более вероятно, что договор вступит в силу в 2018 году.

На первом этапе предполагается заключение межправительственного соглашения о приобретении восьми самолетов в период 2018-2020 гг. Еще восемь самолетов могут быть закуплены в 2022-2023 гг.