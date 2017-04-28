Минобороны России до конца нынешнего года получит первый беспилотный вертолет-радиопеленгатор
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Военнослужащий артиллерийского подразделения ЦВО с БЛА «Груша»
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 28 апреля. Российское военное ведомство до конца нынешнего года получит первый беспилотный вертолет-радиопеленгатор. Новая машина будет с высокой точностью самостоятельно находить линии связи и передачи информации, пишут «Известия».
Как отмечает газета, беспилотный вертолет отличается небольшими размерами, поэтому его легко можно разместить в автомобиле и даже перенести на руках. По мнению экспертов, новинка пригодится российским военным для борьбы как с боевиками-террористами, так и с высокотехнологичным противником.
Как рассказали «Известиям» в главном командовании ВКС, беспилотный летательный аппарат вертолетного типа (БЛА ВТ) с широкодиапазонной станцией радиоразведки сейчас находится в производстве. Планируется, что его передадут на испытания до конца нынешнего года. На первом этапе БЛА будет оснащен только пеленгатором-радиообнаружителем. Но в дальнейшем беспилотный вертолет получит специальную систему постановки помех.
Точные характеристики беспилотного вертолета–радиоразведчика пока неизвестны. Но, по данным «Известий», его вес – несколько десятков килограммов. В воздухе БЛА ВТ сможет провести чуть более часа, развить скорость до 100 км/ч и набрать высоту до 1 км. А главное, новинка способна практически неподвижно висеть на одном месте.
В состав аппарата входят воздушный и наземный компоненты. Воздушный – это сам вертолет–беспилотник. На его борту установлены радиопеленгатор с антенной, а также радиопередатчики и радиомодемы. В наземный компонент входят антенная стойка, система управления беспилотным вертолетом, а также специальный электронный блок. С его помощью оператор комплекса получает информацию от радиопеленгатора БЛА ВТ, пишут «Известия».
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28.04.2017
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