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Глава «Ростеха»: Россия выполнила все обязательства перед Ираном по поставке ЗРС С-300

02.05.2017 ЦАМТО 119 0
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Элементы комплекса С-300ПМУ-2
Элементы комплекса С-300ПМУ-2 «Фаворит» на параде, Тегеран
Источник: mil.huanqiu.com

ЦАМТО, 28 апреля. Россия выполнила все обязательства перед Ираном по поставке ЗРС С-300 в 2016 году, сообщил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Президент России Владимир Путин вечером 27 апреля принял С.Чемезова в Кремле. Руководитель госкорпорации доложил ему об основных итогах года.

В ходе беседы В.Путин поинтересовался стоимостью контракта с Индией по программе Ка-226. «Более миллиарда долларов. Сорок машин поставят «Вертолеты России», еще 160 вертолетов будут изготовлены по лицензии на территории Индии», – отметил глава «Ростеха».


С.Чемезов напомнил, что контракт на создание совместного производства вертолетов Ка-226 с Индией был подписан в 2016 году.
28.04.2017
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Страны
Индия
Иран
Россия
Продукция
КА-226
С-300
Компании
Вертолеты России
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей

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