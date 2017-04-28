Глава «Ростеха»: Россия выполнила все обязательства перед Ираном по поставке ЗРС С-300
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Элементы комплекса С-300ПМУ-2 «Фаворит» на параде, Тегеран
Источник: mil.huanqiu.com
ЦАМТО, 28 апреля. Россия выполнила все обязательства перед Ираном по поставке ЗРС С-300 в 2016 году, сообщил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Президент России Владимир Путин вечером 27 апреля принял С.Чемезова в Кремле. Руководитель госкорпорации доложил ему об основных итогах года.
В ходе беседы В.Путин поинтересовался стоимостью контракта с Индией по программе Ка-226. «Более миллиарда долларов. Сорок машин поставят «Вертолеты России», еще 160 вертолетов будут изготовлены по лицензии на территории Индии», – отметил глава «Ростеха».
С.Чемезов напомнил, что контракт на создание совместного производства вертолетов Ка-226 с Индией был подписан в 2016 году.
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28.04.2017
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