Все 16 самолетов Ту-160 ВКС России будут полностью модернизированы
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Советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160, 1991 год
Источник: Алексей Федосеев/РИА «Новости»
ЦАМТО, 28 апреля. Все стратегические бомбардировщики Ту-160, которые сегодня находятся в боевом составе Воздушно-космических сил России, будут полностью модернизированы. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов во время посещения Казанского авиазавода.
«Все 16 самолетов Ту-160, которые в строю, будут подвергнуты стопроцентной коренной модернизации. Это означает, что останется только планер. Все кабельное хозяйство, все бортовое оборудование будет демонтировано. Кроме того, будут модернизированы и самолеты Ту-22М3», – сказал замминистра.
Он подчеркнул, что ресурса существующих Ту-160 полностью хватит до вступления в строй новых бомбардировщиков Ту-160М2, производство которых будет восстановлено в России.
«Все это подтверждено соответствующими расчетами, проведены практические исследования основных конструкций корпуса. Эти исследования подтверждают, что прочностной запас очень высокий и ресурсный запас самолета Ту-160 практически безграничен», – добавил Юрий Борисов.
Кроме того, ресурс турбовинтовых стратегических ракетоносцев Ту-95 будет максимально продлеваться до тех пор, пока в строй не вступит перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Этот самолет запланирован в новой государственной программе вооружения на 2018-2025 годы.
«Мы будем максимально продлевать его ресурс за счет замены всего парка бортового оборудования, – сказал замглавы военного ведомства, – потому что вложены огромные средства в поддержание работоспособности этой машины, и она будет жить, по крайней мере, до той поры, пока мы не выйдем на серийное производство перспективного комплекса дальней авиации – ПАК ДА».
По словам Юрия Борисова, ПАК ДА фактически заменит Ту-95, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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28.04.2017
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