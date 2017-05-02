Убитый в СИЗО чиновник "Роскосмоса" утратил право на реабилитацию
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Владимир Евдокимов
Источник: Петр Кассин / «Коммерсантъ»
Родственники исполнительного директора "Роскосмоса" Владимира Евдокимова, убитого в камере столичного СИЗО №5, не будут настаивать на дальнейшем расследовании уголовного дела в его отношении. Об этом сообщила сегодня ТАСС его адвокат Елена Капчинская.
"Родственники моего доверителя не будут настаивать на дальнейшем расследовании уголовного дела в его отношении по факту хищения имущества в корпорации "МиГ" и не возражают против прекращения дела в связи с его смертью", — сказала адвокат.
В соответствии с российским законодательством отказ от дальнейшего расследования уголовного дела в отношении лица, скончавшегося во время следствия, означает, что его близкие не могут требовать его оправдания — уголовное дело прекращается в связи со смертью обвиняемого, то есть по нереабилитирующим основаниям.
Бывший исполнительный директор по контролю качества и надежности государственной корпорации "Роскосмос" Владимир Евдокимов был убит в ночь на 18 марта 2017 года в следственном изоляторе №5 на севере Москвы.
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28.04.2017
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