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Убитый в СИЗО чиновник "Роскосмоса" утратил право на реабилитацию

02.05.2017 Lenta.ru 108 1
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Владимир Евдокимов
Владимир Евдокимов
Источник: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Родственники исполнительного директора "Роскосмоса" Владимира Евдокимова, убитого в камере столичного СИЗО №5, не будут настаивать на дальнейшем расследовании уголовного дела в его отношении. Об этом сообщила сегодня ТАСС его адвокат Елена Капчинская.

"Родственники моего доверителя не будут настаивать на дальнейшем расследовании уголовного дела в его отношении по факту хищения имущества в корпорации "МиГ" и не возражают против прекращения дела в связи с его смертью", — сказала адвокат.

В соответствии с российским законодательством отказ от дальнейшего расследования уголовного дела в отношении лица, скончавшегося во время следствия, означает, что его близкие не могут требовать его оправдания — уголовное дело прекращается в связи со смертью обвиняемого, то есть по нереабилитирующим основаниям.

Бывший исполнительный директор по контролю качества и надежности государственной корпорации "Роскосмос" Владимир Евдокимов был убит в ночь на 18 марта 2017 года в следственном изоляторе №5 на севере Москвы.
28.04.2017
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Страны
Россия
Компании
МиГ РСК
Роскосмос

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
12915
№1
02.05.2017 02:38
Много знал
0
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