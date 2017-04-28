Турция и РФ достигли принципиальных договоренностей о покупке С-400
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Зенитный ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Источник: МО РФ / ТАСС
Переговоры по поводу цены и совместного производства ЗРК продолжаются
АНКАРА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция и Россия достигли принципиальных договоренностей по вопросу покупки систем С-400 и ведут переговоры по теме цены и совместного производства. Об этом сегодня заявил журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы продолжаем переговоры по всем темам, связанным с С-400, в том числе по совместному производству, цене. Принципиально мы договорились, но по техническим вопросам сказать ничего не могу", - цитирует министра газета "Миллиет".
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28.04.2017
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