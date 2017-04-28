Семь тысяч десантников примут участие в праздновании Дня Победы
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Празднование Дня ВДВ в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омской области.
Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости
УЛЬЯНОВСК, 28 апр - РИА Новости. Порядка 7 тысяч военнослужащих Воздушно-десантных войск России примут участие в военных парадах и торжественных прохождениях, посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщил в пятницу командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.
В Ульяновске в пятницу прошла торжественная церемония передачи комплекта новейших боевых машин БМД-4М и бронетранспортеров "Ракушка" военнослужащим 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. В присутствии командующего войсками бригаде было передано около 50 единиц техники.
"Всего в торжественных мероприятиях, посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов, примут участие около 7 тысяч военнослужащих Воздушно-десантных войск", - сказал Сердюков.
Он добавил, что для участия в военном параде на Красной площади в Москве будут привлечены более 800 военнослужащих и 9 единиц техники ВДВ.
"Участие соединений Воздушно-десантных войск в военных парадах спланировано в городах-героях и городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий", - уточнил генерал.
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28.04.2017
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