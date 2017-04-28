Путин поручил повысить безопасность государственных информационных систем
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Владимир Путин
Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 1 декабря обеспечить внесение изменений в федеральные законы для повышения информационной безопасности государственных информационных систем в РФ, сообщается на сайте Кремля.
"В целях повышения информационной безопасности государственных информационных систем в Российской Федерации и защищенности персональных данных граждан Российской Федерации обеспечьте внесение изменений в федеральные законы", - говорится в сообщении.
При этом следует предусмотреть минимизацию состава обрабатываемых персональных данных, необходимых для решения возлагаемых на информационные системы задач, обязательность учета и регистрации всех действий и идентификации всех участников, связанных с обработкой персональных данных в информационных системах, декларирование и согласование порядка обработки персональных данных с целями их обработки.
Также следует предусмотреть хранение персональных данных в электронном виде в информационных системах по месту возникновения таких данных и определение межведомственного запроса как преимущественного способа получения в информационных системах сведений об объекте.
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28.04.2017
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