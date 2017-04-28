ВДВ РФ в течение двух лет получат новый самоходный противотанковый комплекс "Корнет-Д1"



Бронеавтомобиль "Тигр" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет-Д1"

Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС Бронеавтомобиль "Тигр" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет-Д1"Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Командующий Воздушно-десантных войск Андрей Сердюков также сообщил, что ВДВ до 2020 года получат более 300 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка"

УЛЬЯНОВСК, 28 апреля. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска России в течение двух лет получат на вооружение новый самоходный противотанковый комплекс "Корнет-Д1", сообщил в пятницу командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"В ближайшие два года пройдут совместные государственные испытания и начнут поступать в войска новые самоходные противотанковые комплексы "Корнет-Д1", - сказал Сердюков.

Сердюков добавил, что в течение двух лет ВДВ также планируют получить защищенные автомобили специального назначения "Тайфун", десантируемые парашютным способом, а также унифицированные средства десантирования "Бахча-У-ПДС", которые позволят десантировать БМД-4М и БТР-МДМ с экипажем внутри машины из самолетов Ил-76.

Кроме того, в аналогичный срок на вооружение войск поступит учебно-тренировочный комплекс воздушно-десантной подготовки, предназначенный для отработки действий на парашютной системе специального назначения "Арбалет" от момента отделения парашютистов до приземления.

Боевые машины

Сердюков также сообщил, что ВДВ до 2020 года получат более 300 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ ("Ракушка").

"С 2016 года в войска поступают модернизированные боевые машины десанта четвертого поколения БМД-4М и многоцелевые бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", до 2020 года мы планируем получить более 300 единиц этой техники", - сказал Сердюков на церемонии передачи новейших боевых машин БМД-4М и бронетранспортеров "Ракушка" военным 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Он добавил, что артиллерийские части и подразделения получат более 100 современных средств радиолокационной разведки, орудий, минометов и противотанковых средств, а подразделения противовоздушной обороны - почти 200 единиц техники и вооружения.

"В части авиационных средств обеспечения спланирована закупка более 25 тысяч современных парашютов и комплектов средств десантирования ВВСТ (вооружения, военная и специальная техника - прим. ТАСС) и грузов", - уточнил командующий.

БМД-4М оснащена автоматизированной системой управления огнем и новой навигационной системой. Новейшее электронное оборудование облегчает прицеливание экипажа на высоких скоростях во время ее движения по пересеченной местности.

БТР-МД "Ракушка" - российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты.

Парашют для экипировки "Ратник"

Сердюков также сказал, что парашют Д-10 для боевой экипировки "Ратник" будет модернизирован к 2018 году. "В 2018 году планируется выполнение опытно- конструкторских работ по модернизации десантной парашютной системы Д-10 и запасного парашюта для десантирования личного состава в боевом комплекте "Ратник", - сказал Сердюков.

Он уточнил, что в 2018 году также планируется завершить опытно-конструкторские работы по созданию целой линейки многоцелевых платформ и парашютно-грузовых систем для десантирования вооружения, военной техники и грузов полетной массой от 500 килограмм до 18 тонн.

Боевая экипировка второго поколения "Ратник" поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты. Она включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки.

Ульяновское соединение ВДВ

Как сообщил командующий ВДВ, ульяновское соединение Воздушно-десантных войск до конца 2017 года получит на вооружение батальонный комплект боевых машин БМД-4М. По его словам, артиллерийские, зенитные ракетные и разведывательные подразделения уже оснащены самым современным вооружением и военной техникой, а к 2020 году планируется перевооружить новыми образцами военной техники и вооружения все подразделения бригады.

В Ульяновске в пятницу прошла торжественная церемония передачи комплекта боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ ("Ракушка") военнослужащим 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ. Всего было передано около 50 единиц новейшей техники.