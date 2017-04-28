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ВМС Нидерландов выделили для сопровождения российского фрегата десантный корабль

02.05.2017 Lenta.ru 88 0
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Фрегат "Адмирал Эссен"
Второй завершенный постройкой на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для ВМФ России сторожевой корабль (фрегат) "Адмирал Эссен" модифицированного проекта 11356 следует из Калининграда в Балтийск для начала заводских ходовых испытаний. 16.10.2015
Источник: Drakon 64 / forums.airbase.ru

Командующий ВМС Нидерландов генерал Веркерк в четверг, 27 апреля, в своем микроблоге в Twitter сообщил о том, что российский фрегат "Адмирал Эссен" сопровождается голландским десантным кораблем "Роттердам".

По имеющейся информации, оснащенный крылатыми ракетами "Эссен" в настоящее время переходит на Черное море.

Сторожевые корабли дальней морской зоны (фрегаты) проекта 11356, созданные Северным проектно-конструкторским бюро, являются развитием экспортных фрегатов типа "Тальвар", строившихся в России для ВМС Индии. Строительство этих фрегатов было вызвано необходимостью быстро передать Черноморскому флоту крупные корабли из-за затягивания сроков сдачи более тяжелых и дорогих фрегатов проекта 22350 (типа "Адмирал Горшков").

Корабли полным водоизмещением свыше четырех тысяч тонн развивают максимальную скорость 30 узлов и вооружаются противокорабельным комплексом "Оникс", ударным универсальным комплексом "Калибр" (включает противокорабельные и противолодочные ракеты, а также дальние крылатые ракеты для нанесения ударов по наземным целям) и зенитным комплексом "Штиль-1".
28.04.2017
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Страны
Индия
Нидерланды
Россия
Продукция
3M-55
Адмирал Горшков
Штиль-1
Компании
СПКБ
Проекты
11356 Буревестник
22350
ЧФ

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