ВМС Нидерландов выделили для сопровождения российского фрегата десантный корабль
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Второй завершенный постройкой на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для ВМФ России сторожевой корабль (фрегат) "Адмирал Эссен" модифицированного проекта 11356 следует из Калининграда в Балтийск для начала заводских ходовых испытаний. 16.10.2015
Источник: Drakon 64 / forums.airbase.ru
Командующий ВМС Нидерландов генерал Веркерк в четверг, 27 апреля, в своем микроблоге в Twitter сообщил о том, что российский фрегат "Адмирал Эссен" сопровождается голландским десантным кораблем "Роттердам".
По имеющейся информации, оснащенный крылатыми ракетами "Эссен" в настоящее время переходит на Черное море.
Сторожевые корабли дальней морской зоны (фрегаты) проекта 11356, созданные Северным проектно-конструкторским бюро, являются развитием экспортных фрегатов типа "Тальвар", строившихся в России для ВМС Индии. Строительство этих фрегатов было вызвано необходимостью быстро передать Черноморскому флоту крупные корабли из-за затягивания сроков сдачи более тяжелых и дорогих фрегатов проекта 22350 (типа "Адмирал Горшков").
Корабли полным водоизмещением свыше четырех тысяч тонн развивают максимальную скорость 30 узлов и вооружаются противокорабельным комплексом "Оникс", ударным универсальным комплексом "Калибр" (включает противокорабельные и противолодочные ракеты, а также дальние крылатые ракеты для нанесения ударов по наземным целям) и зенитным комплексом "Штиль-1".
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28.04.2017
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