ВМС Нидерландов выделили для сопровождения российского фрегата десантный корабль



Второй завершенный постройкой на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для ВМФ России сторожевой корабль (фрегат) "Адмирал Эссен" модифицированного проекта 11356 следует из Калининграда в Балтийск для начала заводских ходовых испытаний. 16.10.2015

Источник: Drakon 64 / forums.airbase.ru Второй завершенный постройкой на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для ВМФ России сторожевой корабль (фрегат) "Адмирал Эссен" модифицированного проекта 11356 следует из Калининграда в Балтийск для начала заводских ходовых испытаний. 16.10.2015Источник: Drakon 64 / forums.airbase.ru

Командующий ВМС Нидерландов генерал Веркерк в четверг, 27 апреля, в своем микроблоге в Twitter сообщил о том, что российский фрегат "Адмирал Эссен" сопровождается голландским десантным кораблем "Роттердам".

По имеющейся информации, оснащенный крылатыми ракетами "Эссен" в настоящее время переходит на Черное море.

Сторожевые корабли дальней морской зоны (фрегаты) проекта 11356, созданные Северным проектно-конструкторским бюро, являются развитием экспортных фрегатов типа "Тальвар", строившихся в России для ВМС Индии. Строительство этих фрегатов было вызвано необходимостью быстро передать Черноморскому флоту крупные корабли из-за затягивания сроков сдачи более тяжелых и дорогих фрегатов проекта 22350 (типа "Адмирал Горшков").

Корабли полным водоизмещением свыше четырех тысяч тонн развивают максимальную скорость 30 узлов и вооружаются противокорабельным комплексом "Оникс", ударным универсальным комплексом "Калибр" (включает противокорабельные и противолодочные ракеты, а также дальние крылатые ракеты для нанесения ударов по наземным целям) и зенитным комплексом "Штиль-1".