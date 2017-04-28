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Корабли Тихоокеанского флота провели стрельбы в море

02.05.2017 РИА Новости 71 0
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МПК-221
Малый противолодочный корабль МПК-221 «Приморский комсомолец» в Владивостоке
Источник: slujil.com

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Экипажи кораблей в морских полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали задачи по нанесению ракетного удара и отражению удара средств воздушного нападения (СВН) условного противника, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"Корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) Тихоокеанского флота в составе малых противолодочных кораблей (МПК) "МПК-221" и "Метель" отработала задачи по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника, в роли которых выступала КПУГ в составе МПК "Холмск" и "Советская гавань". Вторая группа кораблей, в свою очередь, отработала задачи по отражению удара средств воздушного нападения условного противника с использованием ракетно-артиллерийского вооружения кораблей", - сказал Матвеев.

По его словам, затем корабельные группы поменялись ролями. На кораблях активировали средства радиоэлектронной борьбы и поставили активные и пассивные помехи. При подходе целей на рубеж ведения огня экипажи кораблей провели одновременные практические ракетно-артиллерийские стрельбы по ракетам-мишеням "Саман", запущенным с борта МПК "Советская Гавань" и "МПК-221". Все назначенные цели были успешно поражены, добавил Матвеев.

"Во время дальнейшего выхода в море кораблям предстоит выполнить совместный поиск подводной лодки условного противника во взаимодействии с противолодочной авиацией Тихоокеанского флота", - отметил он.
28.04.2017
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принадлежат РИА Новости
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