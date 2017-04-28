Медицинский отряд ВДВ, выполнявший гуманитарные задачи, вернулся из Сирии
|
|
Военная медицина
Источник: Военное обозрение
По данным Минобороны, специалисты отряда помогли более 15 тысячам человек
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Военные 35-го отдельного медицинского отряда Воздушно-десантных войск России, выполнявшие гуманитарные задачи в Сирийской Арабской Республике, вернулись в Псков. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
"На двух военно-транспортных самолетах Ил-76 в Псков вернулся 35-й отдельный медицинский отряд Воздушно- десантных войск России, выполнявший гуманитарные задачи в Сирийской Арабской Республике. В соединении на базе военного госпиталя их в торжественной обстановке встретили представители командования дивизии, сослуживцы, родные и близкие. В течение нескольких месяцев, военные врачи и младший медицинский персонал отряда оказывали необходимую медицинскую помощь сотням возвращающихся в свои дома местным жителям и детям", - говорится в сообщении ведомства.
По сведениям Минобороны РФ, всего специалисты медицинского отряда ВДВ помогли более 15 тысячам человек. Каждая такая выездная медицинская группа оказывала помощь от 120-140 пациентам за выезд. Военные оказывали медицинскую помощь всем нуждающимся жителям Сирии в более 100 восстанавливаемых населенных пунктах провинций Латакия, Хомса и Хамы. Всего специалисты медицинского отряда совершили более 250 таких выездов.
Ведомство отмечает, что отдельный медицинский отряд ВДВ России в составе более 100 квалифицированных специалистов в январе был направлен на авиабазу Хмеймим в Сирию для оказания медицинской помощи жителям, пострадавшим от обстрелов и насилия со стороны боевиков террористических организаций. Специалисты проводили многочисленные медицинские осмотры и консультации пациентов. В составе отряда работу осуществляли приемно-сортировочное, хирургическое, акушерско-гинекологическое, терапевтическое, педиатрическое и психологическое отделения. Диагностика проводилась при помощи портативных диагностических аппаратов УЗИ, ЭКГ, рентгеновского оборудования, аппаратуры для исследования органов зрения и лаборатории крови.
|
28.04.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.05.2017 ВДВ РФ в течение двух лет получат новый самоходный противотанковый комплекс "Корнет-Д1"
24.04.2017 ОАО «Ил» возглавит Вице-президент по транспортной авиации Алексей Рогозин
17.04.2017 Чем армия России может "ослепить" противника
14.04.2017 В Параде Победы в Москве примут участие 17 вертолетов и 55 самолетов
11.04.2017 На производственных площадках ОАК обсудили перспективы развития программ военно-транспортной авиации
11.04.2017 В подмосковной Кубинке началась первая репетиция авиации к Параду Победы
07.04.2017 Больше "Армат", меньше кораблей: подробности новой госпрограммы вооружений
07.04.2017 ВКС России доставили полярников и грузы на дрейфующую льдину у Северного полюса