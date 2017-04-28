Отряд боевых кораблей ТОФ прибыл во Вьетнам



Ракетный крейсер «Варяг»

Источник: Виталий Аньков / РИА Новости Ракетный крейсер «Варяг»Источник: Виталий Аньков / РИА Новости

Цель визита - развитие военно-морского сотрудничества, подчеркнул командир отряда гвардии капитан 2 ранга Алексей Ульяненко

КАМРАНЬ (Центральный Вьетнам), 28 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" прибыл в порт Камрань центральной вьетнамской провинции Кханьхоа. В церемонии встречи отряда боевых кораблей ТОФ приняли участие посол РФ в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ) Константин Внуков, генеральный консул РФ в Хошимине Алексей Попов, военный, военно-воздушный и военно-морской атташе России во Вьетнаме полковник Андрей Лихачев.

"Цель нашего визита - развитие военно-морского сотрудничества с Социалистической Республикой Вьетнам", - сказал корреспонденту ТАСС командир отряда гвардии капитан 2 ранга Алексей Ульяненко. По его словам, посещение порта Камрань, где раньше находилась российская военная база, большая честь для моряков-тихоокеанцев. "Российские военные моряки сделают все необходимое для того, чтобы нынешний визит внес весомый вклад в укрепление дружбы и партнерства между нашими странами в интересах мира и безопасности в регионе", - подчеркнул командир гвардейского крейсера "Варяг".

Пребывание на вьетнамской земле российские моряки начали с возложения венков к мемориалу "В память о советских, российских и вьетнамских военнослужащих и гражданских лицах, отдавших жизнь за мир и стабильность в регионе". Этот мемориальный комплекс был открыт в 2009 году вместо памятного обелиска, который раньше находился на территории военного аэродрома пункта тылового обеспечения (ПТО) ТОФ в Камрани. В последние годы стала традицией торжественная церемония возложения венков к мемориалу в Камрани, проходящая в начале мая и приуроченная к отмечаемым в эти дни годовщинам героических побед российского и вьетнамского народов в Великой Отечественной войне и войне Сопротивления.

Укрепление связей вооруженных сил

Как отметили на встрече с российскими моряками представители командования 4-го военно-морского района Вьетнамской народной армии (ВНА) и Народного комитета (администрации) провинции Кханьхоа, вьетнамская сторона приветствует визит отряда боевых кораблей ТОФ и считает, что он послужит на благо укрепления традиционно дружеских отношений между вооруженными силами и народами двух стран. Во Вьетнаме также надеются, что такие мероприятия будут проводиться на регулярной основе, что будет способствовать дальнейшему развитию дружбы и многопланового сотрудничества между двумя странами.

Визит продлится до 1 мая, после чего корабли покинут порт Камрань и продолжат выполнять задачи дальнего морского похода. В предстоящие дни тихоокеанцы проведут ряд совместных товарищеских спортивных соревнований с вьетнамскими моряками, а также организуют экскурсии на крейсер "Варяг" для вьетнамских коллег.

Отряд боевых кораблей ТОФ совершает дальний поход в водах Мирового океана с 1 апреля. Он проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных сил РФ и продлится более двух месяцев. Ранее в рамках похода корабли зашли в порты Пусан (Южная Корея) и Манила (Филиппины).

История сотрудничества военно-морских сил

Сотрудничество военно-морских сил России и Вьетнама насчитывает уже почти семь десятилетий. Вьетнам, как неоднократно заявляли представители государственного и военного руководства страны, всегда будет помнить беспримерный подвиг советских моряков, оказавших братскую помощь в борьбе за национальную независимость. В годы борьбы Вьетнама с французским колониализмом 1945-1954 гг. и противостояния американской агрессии в конце шестидесятых - начале семидесятых годов прошлого века российские военные моряки обеспечивали провод в порты Вьетнама грузовых судов, доставлявших необходимое для воевавшей с могущественными противниками молодой вьетнамской республики оружие, боеприпасы, продовольствие и медикаменты.

В текущий период мирного строительства и развития СРВ корабли ТОФ по традиции продолжают приходить с дружественными визитами к берегам Вьетнама. Располагавшийся на полуострове Камрань на протяжении 23 лет ПТО Тихоокеанского флота, был крупнейшей базой российского ВМФ за рубежом. После того, как ПТО Камрань полностью выполнил свое предназначение, в мае 2002 года Россия официально вернула этот объект Вьетнаму, который заявил, что Камрань больше не будет использоваться в качестве иностранной военной базы, а превратится в открытый коммерческий порт.

Нынешний визит отряда ТОФ стал уже вторым заходом в Камрань российских боевых кораблей с момента вывода оттуда воинского контингента РФ. До этого в июне 2014 года Камрань посетила эскадра ТОФ в составе большого противолодочного корабля "Маршал Шапошников", среднего морского танкера "Иркут" и спасательного судна "Алатау".