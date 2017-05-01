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Япония впервые задействует свой крупнейший военный корабль

02.05.2017 Lenta.ru 83 0
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ВМФ Японии. Источник: atlanticsentinel.com

Вертолетоносец «Идзумо» Морских сил самообороны Японии отправился на свою первую операцию по охране американского флота, обеспечивающего безопасность страны. Об этом сообщает NHK.


По данным источников телеканала, крупнейший корабль в составе японского флота, способный нести до 28 летательных аппаратов, 1 мая покинул базу Йокосука и ушел в трехмесячный поход к берегам Филиппин. По пути вертолетоносец выполнит операцию по защите кораблей снабжения Военно-морских сил США, направляющихся в Японское море. В сопровождении «Идзумо» они проследуют до района острова Сикоку.


В прошлом году в Японии вступил в силу закон о расширении полномочий национальных Сил самообороны. Он впервые с окончания Второй мировой войны разрешил японским военнослужащим участвовать в боевых действиях для защиты дружественных государств (их круг не определен), даже если сама страна не подвергается нападению. Также документ позволил армии оказывать союзникам логистическую поддержку.


Кроме того, в 2014-м японское правительство одобрило новую интерпретацию конституции, разрешив Силам самообороны защищать союзников Токио от внешней агрессии. Этот шаг осудили в Пекине и Сеуле, но поддержали в Вашингтоне.


После разгрома Японии во Второй мировой войне Токио под давлением США был вынужден принять пацифистскую конституцию, по которой страна отказывалась от войн как средства урегулирования международных споров.
01.05.2017
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Страны
Китай
США
Филиппины
Япония

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