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Масштабные учения срочников ВКС России прошли под Белгородом

02.05.2017 ИТАР-ТАСС 80 0
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ
Источник: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

На учебном аэродроме военные работали на специальной аэродромной технике, в том числе использовали пусковые, тепловые и уборочные машины, автомобили-кондиционеры и заправщики самолетов и вертолетов

БЕЛГОРОД, 28 апреля. /ТАСС/. Учения младших авиационных специалистов Воздушно-космических сил прошли в Белгородской области. Как сообщили журналистам в Минобороны России, в маневрах участвовали несколько сотен срочников из учебного центра ВКС, которые в ближайшее время пополнят авиачасти по всей стране.

"Военнослужащие срочной службы по тревоге совершили многокилометровый марш на технике в ночных условиях, отразили "нападение" диверсионно-разведывательных групп, преодолели зараженные участки местности, а потом произвели дезактивацию транспортных средств. На полигоне личный состав выполнил радиационную, химическую и биологическую разведку с забором проб воздуха и воды, разминирование участков местности, эвакуацию пострадавших из поврежденной техники и оказание первой медицинской помощи", - рассказали в военном ведомстве.

На учебном аэродроме военные работали на специальной аэродромной технике, в том числе использовали пусковые, тепловые и уборочные машины, автомобили-кондиционеры и заправщики самолетов и вертолетов.

Всего в ВКС России есть два учебных центра для младших специалистов ВКС - в Белгороде и Ростове-на-Дону. В Минобороны не уточнили, срочники из какого из них участвовали в учениях.
28.04.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Минoбороны РФ

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