Инженеры NASA создали «кольчугу» для спутников



Защитная ткань, которой можно оборачивать космические аппараты, таким образом предохраняя их от повреждений и излучения

Источник: NASA Защитная ткань, которой можно оборачивать космические аппараты, таким образом предохраняя их от повреждений и излученияИсточник: NASA

Сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Рауль Полит-Касильяс вместе с коллегами разработал своеобразную защитную ткань, которой можно оборачивать космические аппараты, таким образом предохраняя их от повреждений и излучения. Помимо этого, она сможет пригодиться и для создания гибких антенн для зондов.

Броня создана из частиц серебра и ряда других металлов с помощью трёхмерной печати. Послойное производство позволяет придать разработке особые свойства, сохраняя при этом гибкость ткани и прочность металла, поэтому ткань можно сворачивать рулоном, складывать слоями, сгибать и делать с ней всё что угодно, при этом никак не портя изделие.

В ближайшее время «кольчугу» планируют испытать на орбите, отправив её на МКС либо обернув ей космический аппарат перед отправкой. По словам разработчиков, они собираются изучить возможность печати такой многослойной защитной ткани прямо в космосе, а со временем обещают и доработать технологию так, чтобы с применением этой защитной «чешуи» можно было делать полноценную обшивку для космических кораблей и аппаратов.