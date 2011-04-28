Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Инженеры NASA создали «кольчугу» для спутников

28.04.2017 Новости высоких технологий 127 0
0
Понравилась новость?
 0
Защитная ткань
Защитная ткань, которой можно оборачивать космические аппараты, таким образом предохраняя их от повреждений и излучения
Источник: NASA

Сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Рауль Полит-Касильяс вместе с коллегами разработал своеобразную защитную ткань, которой можно оборачивать космические аппараты, таким образом предохраняя их от повреждений и излучения. Помимо этого, она сможет пригодиться и для создания гибких антенн для зондов.


Броня создана из частиц серебра и ряда других металлов с помощью трёхмерной печати. Послойное производство позволяет придать разработке особые свойства, сохраняя при этом гибкость ткани и прочность металла, поэтому ткань можно сворачивать рулоном, складывать слоями, сгибать и делать с ней всё что угодно, при этом никак не портя изделие.


В ближайшее время «кольчугу» планируют испытать на орбите, отправив её на МКС либо обернув ей космический аппарат перед отправкой. По словам разработчиков, они собираются изучить возможность печати такой многослойной защитной ткани прямо в космосе, а со временем обещают и доработать технологию так, чтобы с применением этой защитной «чешуи» можно было делать полноценную обшивку для космических кораблей и аппаратов.
19.04.2017
Права на данный материал
принадлежат Новости высоких технологий
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
Проекты
МКС

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.04 00:53
  • 42
Эксперт сомневается в возможной потере Россией лидирующих позиций в экспорте вооружений из-за санкций Запада
  • 28.04 00:10
  • 11
Источник: бросковые испытания "Сармата" сдвинуты на второй квартал 2017 г.
  • 27.04 23:44
  • 310
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
  • 27.04 23:24
  • 4
В РФ планируют возродить проект белорусской мини-АЭС советских времён
  • 27.04 21:51
  • 2
Усилена конструкция Т-50
  • 27.04 20:35
  • 951
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.04 20:14
  • 1
В Генштабе РФ предлагают приравнять к агрессии использование информационного оружия
  • 27.04 20:12
  • 1
Вексельберг пообещал Путину создать летательный аппарат для полета вокруг Земли
  • 27.04 20:06
  • 1
Американские ученые предложили с помощью астероида создать озеро на Марсе
  • 27.04 20:02
  • 1
Генпрокуратура предложила блокировать экстремистские сайты без судебного решения
  • 27.04 19:51
  • 63
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 27.04 19:16
  • 4
Техника на гусеничной платформе "Курганец-25" пойдет в серию с 2021 года
  • 27.04 19:09
  • 4
Генштаб: США создают системы, позволяющие нанести удар по России с орбиты
  • 27.04 18:34
  • 31
Россия не сможет сделать ПАК ДА «невидимкой»
  • 27.04 18:08
  • 6
Чуть помедленнее
другие обсуждаемые темы