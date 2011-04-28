Китай построит крупнейший в мире завод атомных субмарин



Китайская АПЛ Тип 093

Источник: militarynewsblog.blogspot.ru Китайская АПЛ Тип 093Источник: militarynewsblog.blogspot.ru

В конце 2017 года начнет работу крупнейший в мире крытый завод на Желтом море, принадлежащий судостроительному предприятию Bohai Shipbuilding Heavy Industry Company (BSHIC), сообщает Popular Science. С началом эксплуатации нового предприятия Китай начнет быстро строить атомные подводные лодки - по четыре одновременно.

Предприятие, базирующееся в провинции Ляонин, является единственным в Китае производителем атомных подводных лодок. Чем вызвана необходимость строительства нового огромного завода? Это просто: внутри огромного строения, вне зависимости от капризов погоды, строящиеся субмарины остаются скрытыми от шпионов и спутников, и на всей этой огромной территории создана хорошо контролируемая среда.

Монтажный цех оснащен кранами для подъема модулей подъемных лодок и рельсами для перемещения завершенных секций по конвейеру. В производственном цеху площадью более 430 000 квадратных футов (примерно 40 тысяч квадратных метров) достаточно места для двух параллельных производственных линий. Половина каждой из них используется для сборки и соединения подводных модулей, на второй половине идет отделка корпуса - например, безэховыми плитками. Этого пространства достаточно, чтобы вести строительство сразу четырех субмарин. После завершения работ они откатываются в море.

Судя по имеющимся данным, основной продукцией нового завода станет подводная лодка типа 095 с использованием технологий снижения шума, издаваемого силовой установкой. Максимальная глубина погружения 110-метровой субмарины составит 450 метров, подводная и надводная скорость ограничены 33 и 20 морскими узлами соответственно. Субмарины будут оснащаться 16 вертикальными пусковыми устройствами для крылатых противокорабельных ракет HY-4 с дальностью поражения до 500 километров. Противолодочное вооружение составит шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов с боезапасом в 24 торпеды, а также противолодочные ракеты типа CY-3. По мнению специалистов, эта субмарина в настоящее время является более современным продуктом, чем американский проект Los Angeles.

Новый завод будет приспособлен и для строительства субмарин нового поколения, типа 096.

Дмитрий Раичев