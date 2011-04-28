Минобороны модернизирует все стратегические бомбардировщики Ту-160
|
|
Стратегический бомбардировщик Ту-160
Источник: Дмитрий Рогулин/ТАСС
КАЗАНЬ, 27 апр - РИА Новости. Все стратегические бомбардировщики Ту-160, которые сегодня находятся в боевом составе Воздушно-космических сил будут полностью модернизированы, рассказал журналистам заместитель министра обороны Юрий Борисов во время посещения Казанского авиазавода.
"Это означает, что останется только планер. Все кабельное хозяйство, все бортовое оборудование будет демонтировано. Кроме того, будут модернизированы и самолеты Ту-22М3", - уточнил он.
Борисов подчеркнул, что ресурса существующих Ту-160 полностью хватит до вступления в строй новых бомбардировщиков Ту-160М2, производство которых будет восстановлено в России.
По его словам, это подтверждено расчетами и практическими исследованиями основных конструкций корпуса.
В 2015 году было принято решение возобновить производство бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2 и перенести завершение разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА на более поздний срок. Серийный выпуск Ту-160М2 должен начаться в 2023 году, ВКС планируют приобрести не менее 50 таких машин.
|
27.04.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.03.2017 Для боевой авиации
27.02.2017 Разработчики защитили аванпроект ПАК ДА
21.10.2016 Подготовку производства двигателей бомбардировщиков будущего скоро завершат
15.08.2016 Российские летчики отмечают День ВВС
16.05.2016 Реанимация Ту-324: исправит ли Путин диверсию Касьянова и Немцова?
20.04.2016 Рычаги прорывных технологий
16.03.2016 Тормоз для авианосца
04.02.2016 Ренессанс отечественной боевой авиации