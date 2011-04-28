В Израиле начались испытания трех новых беспилотников



Прототип беспилотного летательного аппарата Dominator XP совместной разработки израильской компании Aeronautics Defense Systems и канадской компании САЕ на основе легкого самолета Diamond DA42NG

Источник: Aeronautics Defense Systems Прототип беспилотного летательного аппарата Dominator XP совместной разработки израильской компании Aeronautics Defense Systems и канадской компании САЕ на основе легкого самолета Diamond DA42NGИсточник: Aeronautics Defense Systems

Израильская PoziDrone, принадлежащая компании Aeronautics Defense Systems, начала летные испытания трех новых беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа, выполненных по многовинтовой схеме, сообщает информационное агентство RNS со ссылкой на Flightglobal.com.

По словам руководителя компании Aeronautics Дэни Эшера, летные испытания проходят три беспилотных мультикоптера с максимальной взлетной массой в 15 кг, 30 кг и 120 кг. Предполагается, что новые беспилотники найдут применение в решении различных военных и гражданских задач.

Ранее компания Aeronautics была известна в качестве разработчика и производителя систем беспилотников самолетного типа, а также опционально-пилотируемых летательных аппаратов на основе пилотируемых самолетов малой авиации. Работы над мультикоптерами ведутся израильской компанией для того, чтобы расширить спектр предлагаемых ею решений в области беспилотной авиации, распространив его также на мультикоптерные системы.

«Действия компании Aeronautics являются отражением имеющего место интереса к мультироторным беспилотникам со стороны различных потребителей как внутри Израиля, так и за его пределами, включая силовые структуры», — сказал RNS российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

«В этом Aeronautics следует за двумя ведущими израильскими разработчиками беспилотных систем — IAI и Elbit, которые ранее также добавили в свои беспилотные аппараты мультикоптерные схемы», — добавил он.

Вооруженные силы Израиля предполагают приобрести существенное число мультироторных аппаратов для их использования в специальных операциях. При этом силовые структуры Израиля в целом ориентируются не на коммерчески доступные системы, а на более технически продвинутые решения.