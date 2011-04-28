В Перу спущен на воду десантный вертолетный корабль-док



Спуск на воду на предприятии перуанского военно-морского судостроительно-судоремонтного объединения Servicio Industrial de la Marina de Guerra del Perú (SIMA) в Кальяо (SIMA Callao) головного строящегося для ВМС Перу десантного вертолетного корабля-дока АМР 156 Pisco. 25.04.2017

Источник: ВМС Перу Спуск на воду на предприятии перуанского военно-морского судостроительно-судоремонтного объединения Servicio Industrial de la Marina de Guerra del Perú (SIMA) в Кальяо (SIMA Callao) головного строящегося для ВМС Перу десантного вертолетного корабля-дока АМР 156 Pisco. 25.04.2017Источник: ВМС Перу

25 апреля 2017 года на предприятии перуанского военно-морского судостроительно-судоремонтного объединения Servicio Industrial de la Marina de Guerra del Perú (SIMA) в Кальяо (SIMA Callao) состоялась церемония спуска на воду и крещения головного строящегося для ВМС Перу десантного вертолетного корабля-дока АМР 156 Pisco (официально классифицируется как "многоцелевой корабль" - Buque Multipropósito). На церемонии присутствовал президент Перу Педро Пабло Кучински.

Спуск на воду на предприятии перуанского военно-морского судостроительно-судоремонтного объединения Servicio Industrial de la Marina de Guerra del Perú (SIMA) в Кальяо (SIMA Callao) головного строящегося для ВМС Перу десантного вертолетного корабля-дока АМР 156 Pisco. 25.04.2017 Источник: Администрация президента Перу и ВМС Перу

Строительство корабля ведется SIMA по проекту и при содействии южнокорейской корпорации Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Сам корабль представляет собой дальнейшее развитие строившихся DSME для Индонезии десантных кораблей-доков типа Makassar. Министерство обороны Перу подписало 10 апреля 2012 года с DSME меморандум о взаимопонимании относительно строительства двух десантных вертолетных кораблей-доков (ДВКД) в Перу, а в октябре 2012 года было заключено соглашение со входящей в состав DSME верфью Dae Sun Shipbuilding and Engineering (Пусан), выступавшей непосредственным проектировщиком кораблей типа Makassar и их варианта для Перу, относительно содействия в строительстве на предприятии SIMA Callao. При этом предусматривалась сдача обеих кораблей ВМС Перу в 2015 году, однако, как и следовало ожидать, этот оптимистичный срок не был выдержан.

В начале 2013 года ВМС Перу выдали SIMA Callao контракт стоимостью около 60 млн долл на постройку головного корабля. Официальная закладка головного ДВКД для ВМС Перу была произведена на предприятии SIMA Callao в Кальяо 12 июля 2013 года, однако фактическое строительство было начато только во второй половине 2014 года. Сдача Pisco флоту сейчас планируется в августе 2018 года.

Второй корабль Paita до сих пор фактически не начат строительством, и контракт на его постройку еще должен быть заключен ВМС Перу с верфью.

Десантные вертолетные корабли-доки для Перу, как и корабли типа Makassar, имеют относительно небольшие размеры - стандартное водоизмещение 7300 тонн, а полное водоизмещение 11390 тонн.Длина корабля 122 метра, ширина 22 метра и осадка 4,9 метров. Энергетическая установка состоит из двух дизельных двигателей MAN B&W 9L28/32A мощностью по 3000 л.с., обеспечивая скорость хода до 16,5 узлов. Дальность плавания - до 14 тысяч миль.

Корабль имеет небольшую доковую камеру, где размещаются два 23-метровых десантных катера типа LCU, а на грузовой палубе - до 14 единиц бронетехники класса бронетранспортеров LAV II. Корабль имеет полетную палубу с двумя взлетно-посадочными площадками для вертолетов класса Sikorsky UH-3/SH-3D и ангар для постоянного базирования одного такого вертолета. На корабле размещаются 157 человек экипажа (включая 14 офицеров и личный состав авиагруппы) и до 400 морских пехотинцев. Корабль может быть использован в качестве судна снабжения, имея возможность принимать 636 тонн топлива, 600 тонн воды, 360 куб м сухих грузов и 136 куб м продовольствия.

Вооружение должно включать одну 40-мм зенитную артиллерийскую установку BAE Systems Mk 4, две израильские 30-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки Rafael Typhoon и четыре 12,7-мм дистанционно управляемые установки Rafael Mini Typhoon.

Спуск на воду на предприятии перуанского военно-морского судостроительно-судоремонтного объединения Servicio Industrial de la Marina de Guerra del Perú (SIMA) в Кальяо (SIMA Callao) головного строящегося для ВМС Перу десантного вертолетного корабля-дока АМР 156 Pisco. 25.04.2017 Источник: Администрация президента Перу и ВМС Перу

Видео спуска: