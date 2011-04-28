Болгария выбрала истребители JAS-39 Gripen



Изображение истребителя Saab JAS-39C Gripen с опознавательными знаками ВВС Болгарии

Источник: forum.keypublishing.com Изображение истребителя Saab JAS-39C Gripen с опознавательными знаками ВВС БолгарииИсточник: forum.keypublishing.com

Болгарское правительство неожиданно быстро приняло решение в тендере на закупку для ВВС страны восьми (с опционом еще на восемь) многоцелевых истребителей. 26 апреля 2017 года на закрытом заседании переходного правительства Болгарии было решено о выборе предложения шведской стороны о поставке восьми истребителей Saab JAS-39C/D Gripen нового производства. Согласно правительственному решению, на следующей неделе должна быть сформирована межведомственная рабочая группа для начала предконтрактных переговоров со шведской стороной, хотя формально это решение должно быть еще утверждено постоянным правительством Болгарии, которое утвердит болгарское Национальное Собрание.

Сообщается, что выбор был сделан главным образом по причине коммерческой привлекательности шведского предложения - шведская сторона предлагает поставку восьми самолетов JAS-39C/D Gripen по цене в пределах 1 млрд левов (510 млн евро), что меньше обозначенного ранее правительством и парламентом Болгарии общего бюджета в 1,5 млрд левов (767 млн евро) на закупку истребителей. В то же время болгарские СМИ отмечают, что неясно, включает ли заявленная шведами цена стоимость поставки вооружения. Второе место было присуждено в тендере совместному предложению США и Португалии по поставке истребителей Lockheed Martin F-16A/B Block 15 с хранения ВВС США, с ремонтом и модернизацией португальским предприятием OGMA по программе MLU. Стоимость американо-португальского предложения составляет 1,5 млрд левов.

Кроме того, сообщается, что шведское предложение предусматривает более выгодные финансовые условия - в частности, рассрочку платежей на более длительный срок. Поставка самолетов заявляется шведской стороной в течении 18 месяцев с даты подписания контракта.

Ранее в марте шведская группа Saab АВ сообщала, что готова возобновить производство Gripen модификации JAS-39C/D для возможных поставок в Болгарию и Словакию. Серийное производство JAS-39C/D было приостановлено в начале 2015 года, по завершении поставок истребителей этой версии в Таиланд, и в дальнейшем Saab AB планировала производить только истребители нового поколения JAS-39E/F Gripen NG.

Программа по приобретению новых истребителей для ВВС Болгарии была утверждена болгарским правительством Бойко Борисова 1 апреля 2016 года. Она предусматривает в качестве первого этапа заключение межправительственного соглашения с иностранной стороной о приобретении Болгарией восьми истребителей в период 2018-2021 годов.

Правительством и парламентом Болгарии был одобрен бюджет в 1,5 млрд левов на приобретение восьми истребителей первого этапа. В том числе 10 млн левов должны были быть выделены в 2016 году, по 200 млн левов - в 2017, 2018 и 2019 годах, 440 млн левов - в 2020 году и 450 млн левов - в 2021 году. Всего министерство обороны Болгарии хочет приобрести в общей сложности 16 истребителей, в том числе восемь на указанном первом этапе, и восемь на втором в 2022 - 2023 годах.

В рамках выделенных средств должны быть закуплены не только боевые самолеты, но и вооружение для них, оборудование для обслуживания самолетов, вспомогательное оборудование, системы планирования и анализа полетов, запасные части, осуществлена подготовка летного и технического персонала и создана соответствующая наземная инфраструктура.

Запрос предложений (RfP – Request for Proposals) потенциальным поставщикам был разослан министерством обороны Болгарии 9 декабря 2016 года.

Процесс получения предложений был завершен 24 апреля 2017 года, когда рабочая группа, назначенная премьер-министром Болгарии и возглавляемая командующим ВВС страны генерал-майором Цанко Стойковым, закончила свою работу и подготовила доклад, представленный ​​правительству для принятия решения.

Сообщлось, что Болгарией были получены три предложения - от Швеции, совместное США и Португалии, и от Италии. Причем только Швеция предложила поставку истребителей Saab JAS-39C/D Gripen нового производства. Два других предложения касались поставки подержанных истребителей из наличия, с ремонтом и модернизацией - США и Португалия предложили самолеты F-16A/B с модернизацией по MLU (по "румынской" схеме), а Италия - истребители Eurofighter серии Tranche 1 из наличия итальянских ВВС, с доработками.

Согласно болгарским СМИ, руководство болгарских ВВС с самого начала высказывалось в пользу приобретения новых, а не подержанных самолетов.