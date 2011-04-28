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"Ростех" по согласованию с ФСИН начнет использовать труд заключенных

28.04.2017 Lenta.ru 63 0
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Ростех
Ростех
Источник: news.mail.ru

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена сотрудничать с госкорпорацией "Ростех" для использования труда осужденных. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-бюро ФСИН, передает "Интерфакс".

"В настоящее время проект соглашения подписан главой госкорпорации и находится на утверждении руководства ФСИН", — рассказали в ведомстве. При этом содержание документа не уточняется.

По данным ФСИН, в настоящее время производственный сектор уголовно-исполнительной системы включает в себя более 600 промышленных подразделений при исправительных учреждениях, которые расположены практически во всех субъектах страны.

Всего в исправительных учреждениях имеется более 110 тысяч единиц технологического оборудования, основная часть которого приходится на швейное и обувное производство, металло- и деревообработку, сообщили агентству в ведомстве.

Отмечается, что в 2016 году объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг с привлечением осужденных к труду составил более 31 миллиарда рублей.
27.04.2017
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