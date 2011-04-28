"Ростех" по согласованию с ФСИН начнет использовать труд заключенных
|
|
Ростех
Источник: news.mail.ru
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена сотрудничать с госкорпорацией "Ростех" для использования труда осужденных. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-бюро ФСИН, передает "Интерфакс".
"В настоящее время проект соглашения подписан главой госкорпорации и находится на утверждении руководства ФСИН", — рассказали в ведомстве. При этом содержание документа не уточняется.
По данным ФСИН, в настоящее время производственный сектор уголовно-исполнительной системы включает в себя более 600 промышленных подразделений при исправительных учреждениях, которые расположены практически во всех субъектах страны.
Всего в исправительных учреждениях имеется более 110 тысяч единиц технологического оборудования, основная часть которого приходится на швейное и обувное производство, металло- и деревообработку, сообщили агентству в ведомстве.
Отмечается, что в 2016 году объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг с привлечением осужденных к труду составил более 31 миллиарда рублей.
|
27.04.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.04.2017 ОДК на базе НПО «Сатурн» внедряет уникальный суперсплав для изготовления деталей двигателей с помощью аддитивных технологий
28.04.2017 Замминистра обороны Юрий Борисов проверил ход выполнения Гособоронзаказа на Волгоградском тракторном заводе
28.04.2017 "Рособоронэкспорт": Россия активизирует сотрудничество в сфере ВТС с Латинской Америкой
27.04.2017 Россия представит более 160 образцов военной техники на выставке в Мексике
27.04.2017 Рогозин представит Путину идеи по реформе отрасли боеприпасов и спецхимии
27.04.2017 Минпромторг предлагает ускорить передачу всех связанных с боеприпасами активов Ростеху
27.04.2017 Техмаш готовит «разрез» минных полей
27.04.2017 АСЦ «Авиационное оборудование» получил сертификат EASA по обслуживанию компонентов для иностранной авиации