ПАО «Туполев» запустил инновационную технологию электронно-лучевой сварки в России



Строящийся стратегический бомбардировщик Ту-160 (регистрация RF-94113, «Валентин Близнюк») в цеху Казанского авиационного завода имени Горбунова

Источник: Татар-информ Строящийся стратегический бомбардировщик Ту-160 (регистрация RF-94113, «Валентин Близнюк») в цеху Казанского авиационного завода имени ГорбуноваИсточник: Татар-информ

ЦАМТО, 27 апреля. На Казанском авиационном заводе им. С.П.Горбунова – филиале ПАО «Туполев» запущена электронно-лучевая сварка титановых деталей для нового бомбардировщика Ту-160. Таким образом, в Казани завершается один из ключевых этапов модернизации КАЗ им. С.П.Горбунова.

С модернизированной технологией ознакомился заместитель обороны РФ Юрий Борисов и президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Электронно-лучевая сварка используется для сварки балки центроплана бомбардировщика Ту-160. Этот агрегат весом около шести тонн является наиболее нагруженным, к нему прикреплены основные механизмы, обеспечивающие изменяемую стреловидность крыльев и сами крылья самолета. При строительстве Ту-160, самого большого бомбардировщика в мире, используется наибольшая в авиации доля титана.

«В Казани запускается одна из самых крупных в мире установка электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига, сделанная исключительно по российским технологиям. Хочу поблагодарить всех подрядчиков, сотрудников наших предприятий за сделанную меньше чем за год большую работу по ее модернизации и запуску», – отметил президент ОАК Юрий Слюсарь.

«Модернизация некоторых критических технологий, в том числе электронно-лучевой сварки, проходит даже с опережением графика. Будем ходатайствовать о поощрении наиболее отличившихся специалистов», – заявил Юрий Борисов.

Активные работы по реконструкции установки электронно-лучевой сварки начались в марте 2016 года. Выполнили ремонт цеха, где располагаются установки, параллельно модернизировали технологическое оборудование установок.

Модернизация КАЗ им. С.П.Горубнова продлится до 2020 года. Выполняется установка современного технологического оборудования, реконструкция инженерных сетей, коммуникаций и производственных площадей.

Об установке электронно-лучевой сварки

Общая протяженность сварочных швов – около 140 м. Основной принцип технологии сварки сохранился, но обновлено около 90% оборудования.

Сегодняшняя установка имеет ряд преимуществ перед созданной ранее. Полностью заменены вакуумная система, система охлаждения, энергоблоки, система управления. Сокращена потребляемая мощность. Модернизирована и вторая необходимая установка – печь вакуумного отжига, в которой заменены также практически все системы.

Ключевые партнеры – ржевское ПАО «Электромеханика» и ижевское ОАО «НИТИ-Прогресс» и Всероссийский институт авиационных материалов (ВИАМ).

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО «ОАК».