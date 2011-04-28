Сергей Михеев: Максимальная скорость полета ПСВ должна быть не менее 550 км/ч
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Сергей Михеев, генеральный конструктор ОАО "Камов"
Источник: ru.wikipedia.org
26 апреля 2017 г., AEX.RU – В настоящий момент стоит задача добиться максимальной скорости перспективного скоростного вертолета (ПСВ) не менее 550 км/ч. Об этом сегодня в рамках научно-практической конференции «Управление созданием научно-технического задела в жизненном цикле высокотехнологичной продукции» заявил генеральный конструктор ОАО «Камов» Сергей Михеев.
«Повышение скорости полета – принципиальный вопрос... В области скоростных вертолетов мы, на сегодняшний день, абсолютно точно отстаем от того, что появилось на западе. В настоящий момент, в инициативном порядке, я ставлю задачу, что максимальная скорость полета (ПСВ – прим. ред) должна быть не менее 550 км/час. Сейчас вертолеты летают со скоростью около 300 км/ч», - отметил г-н Михеев.
По его словам, цифра 550 км/ч записана в требованиях США к аналогичным разработкам, которые должны появиться после 2025 года. «Стоит конкретная задача – создавать технику, не уступающую потенциальному противнику... Цель работы - создать скоростной вертолет для превосходства в прифронтовой зоне», - уточнил Сергей Михеев.
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27.04.2017
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