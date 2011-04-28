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Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин подвел итоги Московской конференции по безопасности

28.04.2017 РИА Новости 62 0
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Участники VI Московской конференции по международной безопасности
Источник: Илья Питалев / РИА Новости

ЦАМТО, 27 апреля. Закрывая VI Московскую международную конференцию по безопасности, заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин подвел ее предварительные итоги, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны Российской Федерации.

В частности, замглавы военного ведомства заявил, что необходимо развивать международное военное сотрудничество для противодействия угрозам глобальной безопасности.


«Международный терроризм создает угрозы для всех без исключения государств и регионов мира. Наблюдается тенденция усиления фактора военной силы в международных отношениях, что не может не сказаться на дальнейшем развитии военно-политической обстановки. Необходимо развивать международное военное сотрудничество для противодействия этим вызовам и угрозам безопасности», – сказал генерал-лейтенант Александр Фомин.


Заместитель министра обороны отметил, что участники форума, несмотря на разные оценки, подходы и методы к обеспечению безопасности, едины в стремлении к достижению главной для всех цели – жить в мире без войн и конфликтов, а также в уверенности в завтрашнем дне, где не было бы места терроризму, радикализму и экстремизму.


«Мы не стремились привести все дискуссии к одному знаменателю, главное, мы все с вами поддерживаем диалог. Перед нами стоят общие угрозы и вызовы глобальной безопасности, и решать их нужно сообща», – подчеркнул замглавы российского военного ведомства.
27.04.2017
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принадлежат РИА Новости
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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр

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