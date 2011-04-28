Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин подвел итоги Московской конференции по безопасности



Участники VI Московской конференции по международной безопасности

Источник: Илья Питалев / РИА Новости Участники VI Московской конференции по международной безопасностиИсточник: Илья Питалев / РИА Новости

ЦАМТО, 27 апреля. Закрывая VI Московскую международную конференцию по безопасности, заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин подвел ее предварительные итоги, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны Российской Федерации.

В частности, замглавы военного ведомства заявил, что необходимо развивать международное военное сотрудничество для противодействия угрозам глобальной безопасности.

«Международный терроризм создает угрозы для всех без исключения государств и регионов мира. Наблюдается тенденция усиления фактора военной силы в международных отношениях, что не может не сказаться на дальнейшем развитии военно-политической обстановки. Необходимо развивать международное военное сотрудничество для противодействия этим вызовам и угрозам безопасности», – сказал генерал-лейтенант Александр Фомин.

Заместитель министра обороны отметил, что участники форума, несмотря на разные оценки, подходы и методы к обеспечению безопасности, едины в стремлении к достижению главной для всех цели – жить в мире без войн и конфликтов, а также в уверенности в завтрашнем дне, где не было бы места терроризму, радикализму и экстремизму.

«Мы не стремились привести все дискуссии к одному знаменателю, главное, мы все с вами поддерживаем диалог. Перед нами стоят общие угрозы и вызовы глобальной безопасности, и решать их нужно сообща», – подчеркнул замглавы российского военного ведомства.