«Боинг» и «Сааб» приступили к летным испытаниям второго УТС в рамках подготовки к тендеру по программе T-X
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Первый опытный образец учебно-тренировочного самолета Boeing T-X (регистрация N381TX) на церемонии выкатки. Сент-Луис, 13.09.2016
Источник: Boeing
ЦАМТО, 27 апреля. Компания «Боинг» (Boeing) 24 апреля объявила о проведении совместно с «Сааб» (Saab) первых летных испытаний второго прототипа нового учебно-тренировочного самолета BTX, разработанного для участия в конкурсе на поставку ВВС США новых УТС усовершенствованной подготовки T-X (Advanced Pilot Training).
Второй самолет идентичен первому опытному образцу.
В ходе одночасового полета были подтверждены основные характеристики самолета. Как отмечается, оба пилота готовились к полету с использованием системы наземной подготовки и тренажеров, разработанных для программы T-X.
По заявлению «Боинга», самолет разработан в соответствии с требованиями ВВС США. Разработанный «с нуля» BTX оборудован одним двигателем серии F404 компании «Дженерал электрик» (General Electric), V-образным хвостовым оперением, усовершенствованной «стеклянной» кабиной пилотов с открытой архитектурой и интегрированной системой обучения.
Консорциум «Боинг»/«Сааб» впервые представил свой прототип в сентябре 2016 года. Летные испытания первого самолета начались в декабре 2016 года.
Как сообщал ЦАМТО, 30 декабря 2016 года командование ВВС США официально направило запросы о предложениях нескольким компаниям в рамках программы приобретения нового учебно-тренировочного самолета усовершенствованной подготовки T-X (Advanced Pilot Training), предусматривающей поставку до 350 новых УТС для замены устаревших T-38 «Талон». Их стоимость оценивается в 1 млрд. долл. Самолеты будут использоваться для обучения пилотов истребителей 5-го поколения.
В числе других участников конкурса: консорциумы «Локхид Мартин»/«Кориа аэроспейс индастриз» с T-50A «Голден Игл», «Сьерра-Невада корпорэйшн» (Sierra Nevada Corporation) / «Тюркиш аэроспейс индастриз» (Turkish Aerospace Industries – TAI) с «Фридом трейнер», компания «Леонардо DRS» с T-100, американская «Ставатти» с проектом «Джавелин» (Javelin).
Как ожидается, контракт с победителем тендера будет заключен в конце 2017 года. Начальная готовность нового самолета к применению по назначению запланирована на 2024 год.
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27.04.2017
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