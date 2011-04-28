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Россия и Таиланд готовят соглашение о военно-техническом сотрудничестве

28.04.2017 ЦАМТО 56 0
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Ми-17 ВВС Таиланда
Церемония передачи Ми-17 ВВС Таиланда. Март 2011г.
Источник: thaiarmedforce.com

ЦАМТО, 27 апреля. Россия и Таиланд подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, об этом сегодня заявил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин на встрече с заместителем главы военного ведомства Таиланда Удомдеем Ситабутром, прошедшей на VI Московской международной конференции по безопасности.


«Основные угрозы современности – это, в первую очередь, терроризм, радикализм и экстремизм. Границ и национальностей у терроризма нет. В том числе и Таиланд, и Россию не миновала эта опасность. И мы вместе с вами пытаемся принимать меры по ее ликвидации», – сказал генерал-лейтенант Александр Фомин.


Он подчеркнул, что Московская конференция имеет цель объединить народы и государства в борьбе с терроризмом.


«Всем очевидно, что победить в одиночку ни одно государство не сможет. Терроризм нужно уничтожать на своей территории и помогать другим, потому что он неизменно перетекает из одной точки в другую», – отметил замминистра обороны России.


По его словам, сотрудничество России и Таиланда в этой области значительно активизировалось.


«Обе стороны активно взаимодействуют в направлении развития военного и военно-технического сотрудничества двух государств. Сейчас одним из таких направлений взаимодействия является подготовка соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, а также межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве», – заявил генерал-лейтенант Александр Фомин.
27.04.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Таиланд
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр

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