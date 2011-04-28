Азербайджан получил очередную партию бронетранспортеров БТР-82А



БТР-82А на Форуме Армия-2016

Источник: http://saidpvo.livejournal.com/ БТР-82А на Форуме Армия-2016Источник: http://saidpvo.livejournal.com/

ЦАМТО, 27 апреля. В соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве, подписанным между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, в Азербайджан доставлена очередная партия бронетранспортеров БТР-82А и сопутствующего оборудования.

Как сообщает издание «Азери дифенз» со ссылкой на представленное пресс-службой Министерства обороны Азербайджана видео, новая техника доставлена из России морским путем. Полная готовность к боевому применению переданных бронемашин будет обеспечена в кратчайшие сроки.

Судя по опубликованному оборонным ведомством Азербайджана в сети Youtube видео, с борта парома «Композитор Рахманинов» было выгружено, как минимум, девять бронетранспортеров БТР-82А.

Согласно базе данных ЦАМТО (в данном случае использовались данные, поданные Россией в Регистр ООН), поставки Азербайджану БМП-3 и БТР-82А начались в 2013 году (10 ед. в 2013 году, 78 ед. – в 2014 году и 30 ед. – в 2015 году). Однако официальные данные по детализации контракта ни Россией, ни Азербайджаном в прессе до настоящего времени не озвучивались. Таким образом, относительно полная картина по количеству переданных БМП-3 и БТР-82А, по всей видимости, будет известна только после завершения договора на их поставку.