«Вертолеты России» провели презентацию медицинских вертолетов в Китае
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Вертолет «Ансат» в специальном медицинском исполнении
Источник: БИЗНЕС Online / Сергей Елагин
ЦАМТО, 27 апреля. Специалисты холдинга «Вертолеты России» в рамках авиационной выставки в г.Чжэнчжоу (КНР) рассказали потенциальным китайским заказчикам о преимуществах российской вертолетной техники при проведении экстренных операций по спасению людей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В ходе официальной части мероприятия специалисты холдинга «Вертолеты России» провели семинар на тему «Применение российских вертолетов во время экстренных спасательных операций», а также сделали презентацию легкого вертолета «Ансат» с медицинским модулем и средних многоцелевых вертолетов типа Ка-32 и Ми-17. Среди приглашенных гостей на конференции присутствовали руководители китайского общества Красного креста, центра спасения сейсмологического управления Китая, управления экономических операций министерства промышленности и информатизации, авиационных компаний, занимающихся поиском и спасением, и ряда других организаций.
Мероприятия подобного рода проводятся с целью повышения качества и доступности медицинской помощи с использованием воздушных судов. Организатором семинара выступил Союз экстренных спасательных операций гражданской авиации Китая. Данная организация объединяет силы авиационного спасения Китая, взаимодействует с государством при чрезвычайных ситуациях, совместно с китайским обществом Красного креста создает во всех провинциях единую авиационную и наземную службу спасения «999».
По оценкам экспертов, модернизированный вертолет «Ансат» имеет ряд серьезных конкурентных преимуществ перед аналогами в своем классе. Медицинский модуль вертолета обеспечивает возможность оказания первой медицинской, врачебной и экстренной медицинской помощи пострадавшим на месте. Кроме того, модуль обеспечивает возможность проведения реанимации, интенсивной терапии и мониторинга основных функций жизнедеятельности организма пострадавшего во время транспортировки в медицинское учреждение.
В медицинской версии «Ансата» предусмотрена быстрая конвертация из медицинской в пассажирскую и обратно. Таким образом, он может использоваться для оказания помощи пострадавшим в местности со сложным рельефом, в отдаленных районах со сложной транспортной доступностью. Благодаря наличию серьезных конкурентных преимуществ в своем классе, вертолет «Ансат» вызывает интерес эксплуатантов вертолетной техники не только России, но и зарубежных стран.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «Вертолеты России».
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27.04.2017
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