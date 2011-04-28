На АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» состоится закладка пограничного сторожевого корабля проекта 22100



Головной пограничный сторожевой корабль 1-го ранга "Полярная Звезда" проекта 22100 во время церемонии поднятия флага и вступления в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Кронштадт, 17.12.2016

Источник: АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" Головной пограничный сторожевой корабль 1-го ранга "Полярная Звезда" проекта 22100 во время церемонии поднятия флага и вступления в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Кронштадт, 17.12.2016Источник: АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"

ЦАМТО, 27 апреля. На АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» (предприятие входит в группу компаний АО «Холдинговая компания «Ак Барс») 28 апреля состоится торжественная церемония закладки второго серийного пограничного сторожевого корабля проекта 22100 (шифр «Океан»).

Пограничный сторожевой корабль (ПСКр) нового поколения проекта «Океан» разработки АО «ЦМКБ «Алмаз» (г.Санкт-Петербург) – первый в новейшей истории России корабль, спроектированный полностью по требованиям морских пограничников (Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России). Корабль является многофункциональным, обладает высоким боевым потенциалом и способен участвовать в полномасштабных спасательных операциях. По совокупности технических характеристик (скорость – 21 узел, ледовый класс, дальность плавания – до 12 тыс. миль, автономность – 60 суток) «Океан» не имеет аналогов.

Главная задача ПСКр «Океан» – охрана исключительной экономической зоны Российской Федерации. Также предполагается участие в аварийно-спасательных операциях по поиску и спасению экипажей и пассажиров, терпящих бедствие летательных судов, кораблей, катеров и иных плавсредств; оказание помощи по тушению пожаров на судах, буксировке и сопровождению аварийных судов в места укрытия; обеспечение действий подразделений специального назначения ФСБ России по борьбе с терроризмом и пиратством, пресечении контрабанды, незаконной миграции.

Головной корабль проекта 22100 (шифр «Океан») «Полярная звезда» в настоящее время несет службу в Пограничном управлении ФСБ России по Западному арктическому району. Закладка головного корабля состоялась 30 мая 2012 года. Торжественная церемония поднятия флага на корабле прошла в Кронштадте 17 декабря 2016 года. На стапелях АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» ведется строительство первого серийного заказа проекта 22100, закладка которого состоялась 15 июня 2015 года.

В торжественных мероприятиях запланировано участие представителей правительства Российской Федерации и Республики Татарстан, руководства Пограничной службы ФСБ России, министерств и ведомств Республики Татарстан, руководства Зеленодольского муниципального района, АО «Холдинговая компания «Ак Барс», а также представителей проектанта и контрагентских организаций.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького».