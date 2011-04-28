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Более тысячи молодых авиастроителей участвуют в конкурсе ОАК «Будущее авиации»

28.04.2017 ЦАМТО 56 0
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Стенд ОАК
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации на LIMA 2017
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 27 апреля. В Объединенной авиастроительной корпорации состоялось заседание Оргкомитета третьего конкурса инженерных работ студентов и молодых специалистов «Будущее авиации» под председательством Генерального конструктора – Вице-президента по инновациям Сергея Короткова.

В этом году к участию в конкурсе, помимо молодых специалистов авиационной отрасли, допущены студенты и аспиранты профильных ВУЗов. Сегодня на онлайн-площадке уже подано 1022 заявки на участие в главном авиастроительном конкурсе года.


«Творческий и профессиональный потенциал молодежи – это фундамент развития авиастроения будущего, – отметил в своем вступительном слове Сергей Коротков. – При этом очень важно, чтобы предложения, разработанные участниками конкурса, не были материалом для писателей-фантастов или же повторением решений, устаревших еще несколько десятилетий назад. Мы ожидаем увидеть прикладные разработки, соответствующие научным, экономическим и производственным критериям сегодняшнего и завтрашнего дня».


Оценивать работы участников будут 37 ведущих экспертов подразделений и конструкторских бюро ОАК. Конкурс проводится по направлениям: «зеленый» самолет; «нетрадиционный» самолет; «форсайтный» самолет; проектирование и конструирование; планирование и проведение эксперимента.


«Мы убеждены, что такой масштабный по охвату конкурс разработок, направленных на создание инноваций и решение нестандартных задач, решит целый комплекс задач: вовлечение студентов и молодых специалистов в научно-исследовательскую деятельность, формирование перспективного кадрового резерва, обмен опытом», – считает директор по персоналу ПАО «ОАК» Любава Шепелева.


Конкурс «Будущее авиации» проходит в период с апреля по июнь 2017 года. Первый этап конкурса прошел на онлайн-площадке, финал и награждение победителей состоятся в Москве. Победителей ждут ценные призы, электронные устройства, поездка на авиасалон «МАКС», возможность пройти стажировку на одном из предприятий Корпорации.


Сообщение размешено в открытом доступе на сайте ПАО «ОАК».
27.04.2017
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