

Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РП-377ЛА "Лорандит" на шасси УАЗ

Источник: http://www.uazbuka.ru/ Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РП-377ЛА "Лорандит" на шасси УАЗИсточник: http://www.uazbuka.ru/

ЦАМТО, 27 апреля. Новый авиадесантируемый комплекс радиоэлектронной борьбы «Лорандит-АД» пойдет в серию с 2021 года, а на вооружение его примут в 2019 году.

Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил 26 апреля командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков во время посещения Волгоградского тракторного завода.

«На вооружение он (комплекс «Лорандит-АД») будет принят с 2019 года, а с 2021 года пойдут плановые поставки. Сейчас завершается ОКР, потом пройдут государственные испытания, после чего он будет принят на вооружение», – цитирует «РИА Новости» А.Сердюкова.