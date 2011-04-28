Новый авиадесантируемый комплекс радиоэлектронной борьбы «Лорандит-АД» пойдет в серию с 2021 года
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Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РП-377ЛА "Лорандит" на шасси УАЗ
Источник: http://www.uazbuka.ru/
ЦАМТО, 27 апреля. Новый авиадесантируемый комплекс радиоэлектронной борьбы «Лорандит-АД» пойдет в серию с 2021 года, а на вооружение его примут в 2019 году.
Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил 26 апреля командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков во время посещения Волгоградского тракторного завода.
«На вооружение он (комплекс «Лорандит-АД») будет принят с 2019 года, а с 2021 года пойдут плановые поставки. Сейчас завершается ОКР, потом пройдут государственные испытания, после чего он будет принят на вооружение», – цитирует «РИА Новости» А.Сердюкова.
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27.04.2017
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