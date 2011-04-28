Замминистра обороны России Юрий Борисов посетил волгоградское предприятие «Титан-Баррикады»



Юрий Борисов

Источник: МО РФ Юрий БорисовИсточник: МО РФ

ЦАМТО, 27 апреля. Стратегические ядерные силы останутся наивысшим приоритетом в новой Государственной программе вооружения на 2018-2025 годы, заявил 26 апреля замминистра обороны РФ Юрий Борисов в ходе посещения волгоградского предприятия «Титан-Баррикады» (входит в корпорацию «Московский институт теплотехники»).

«Мы находимся в преддверии новой Госпрограммы вооружения, которая по распоряжению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами должна быть в этом году представлена ему на утверждение. Приоритет стратегическим ядерным силам останется наивысшим в будущем программном периоде», – сказал Юрий Борисов.

По его словам, с 2018 года новая госпрограмма должна являться основным стратегическим документом, в соответствии с которым будет осуществляться развитие Вооруженных Сил России.

«Кооперация предприятий, входящих в Московского институт теплотехники, проводит модернизацию существующего парка стратегических ядерных сил, идет интенсивное перевооружение на новые комплексы. Поэтому нам небезынтересно, в каком состоянии находятся основные предприятия кооперации», – сказал замглавы военного ведомства.

В ходе посещения «Титан-Баррикады» Юрий Борисов осмотрел цеха, поговорил с рабочими, посмотрел, какими темпами осуществляется техническое перевооружение и какова готовность предприятия к новым обязательствам по Гособоронзаказу.

«Я считаю, что у предприятия хорошее будущее, загрузкой оно будет обеспечено», – цитирует Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации замминистра обороны.