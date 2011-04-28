В Генштабе России констатируют рост кибер- и информационных угроз, которые могут привести к глобальным конфликтам
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Национальный центр управления обороной
Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
ЦАМТО, 27 апреля. Сегодня ни одна страна мира не может считать себя защищенной от трансграничных информационных угроз, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Игорь Дылевский, выступая на VI Московской конференции по международной безопасности.
«Информационные технологии могут стать детонатором развязывания даже межгосударственного военного конфликта. Для создания конфликтной ситуации требуется гораздо меньше затрат, чем классическая подготовка традиционной войны», – подчеркнул Игорь Дылевский.«При этом не нужно создавать крупных группировок войск, концентрировать в определенных районах авиацию, артиллерию, противовоздушную оборону, подтягивать логистические подразделения», – пояснил Игорь Дылевский.
«Посредством дезинформационных вбросов, публикаций и распространения экстремистских заявлений, проведения расистских или ксенофобских флэш-мобов, трансграничных компьютерных атак на критические важные для жизни и деятельности общества объекты возможно разогреть ситуацию в любой стране до социального взрыва», –– заявил представитель российского Генштаба.
«Подобными действиями также можно поссорить несколько государств и довести их до состояния войны. На примерах цветных революций и конфликтов последнего десятилетия можно с уверенностью сказать, что такие технологии уже достаточно хорошо обкатаны», – констатировал Игорь Дылевский.
Более подробно тезисы выступления заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-майора Игоря Дылевского на VI Московской конференции по международной безопасности публикует Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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27.04.2017
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