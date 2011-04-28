Юрий Борисов: Минобороны закупит партию бронетранспортеров БТ-3Ф



Бронетранспортер БТ-3Ф на базе БМП-3 разработки АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

Источник: ВТС / ТАСС Бронетранспортер БТ-3Ф на базе БМП-3 разработки АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения"Источник: ВТС / ТАСС

ЦАМТО, 27 апреля. Минобороны РФ планирует закупить партию новых бронетранспортеров БТ-3Ф производства Волгоградского тракторного завода для опытной эксплуатации.

Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил 26 апреля замминистра обороны РФ Юрий Борисов в рамках рабочей поездки на оборонные предприятия Волгограда.

«Практика инициативных работ приветствуется Министерством обороны. Но есть правило: любая техника, сделанная в инициативном порядке, должна соответствовать нашим требованиям. Мы не присутствуем в процессе создания инициативной техники, а только на этапе ее опытной эксплуатации. Поэтому мы по договоренности закупим партию, проведем испытания, а по результатам сделаем выводы. У нас есть профильный институт, он проводит испытания», – сказал Ю.Борисов.

Сейчас на вооружении российской армии состоят бронетранспортеры МТ-ЛБ, которые производились на Украине. Бронетранспортер БТ-3Ф был разработан с целью замены украинских броневиков, передает «РИА Новости».