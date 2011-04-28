Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Поднялся в небо двухместный JF-17B

28.04.2017 Военный паритет 50 0
0
Понравилась новость?
 0
JF-17B
Двухместный JF-17B
Источник: defence-blog.com

Совершил первый полет двухместный вариант JF-17B, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com (27 апреля).


Самолет разработан совместными усилиями китайской компании AVIC CAC и пакистанского авиакомплекса РАС (Pakistan Aeronautical Complex). Сообщается, что этот вариант создан в первую очередь для удовлетворения потребностей экспортных клиентов в подготовке летчиков.


Двухместный JF-17B
Источник: defence-blog.com

Самолет имеет увеличенный гаргрот, чтобы компенсировать потерю объемов для топлива, занятого вторым креслом пилота.


В настоящее время истребители JF-17 имеют в арсенале три высокоточных образца китайского вооружения - УР воздушного боя PL-5 и SD-10, ПКР C- 802AK. Истребитель также оснащается вооружением пакистанского производства.
27.04.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Продукция
FC-1
Компании
AVIC

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.04 00:53
  • 42
Эксперт сомневается в возможной потере Россией лидирующих позиций в экспорте вооружений из-за санкций Запада
  • 28.04 00:10
  • 11
Источник: бросковые испытания "Сармата" сдвинуты на второй квартал 2017 г.
  • 27.04 23:44
  • 310
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
  • 27.04 23:24
  • 4
В РФ планируют возродить проект белорусской мини-АЭС советских времён
  • 27.04 21:51
  • 2
Усилена конструкция Т-50
  • 27.04 20:35
  • 951
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.04 20:14
  • 1
В Генштабе РФ предлагают приравнять к агрессии использование информационного оружия
  • 27.04 20:12
  • 1
Вексельберг пообещал Путину создать летательный аппарат для полета вокруг Земли
  • 27.04 20:06
  • 1
Американские ученые предложили с помощью астероида создать озеро на Марсе
  • 27.04 20:02
  • 1
Генпрокуратура предложила блокировать экстремистские сайты без судебного решения
  • 27.04 19:51
  • 63
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 27.04 19:16
  • 4
Техника на гусеничной платформе "Курганец-25" пойдет в серию с 2021 года
  • 27.04 19:09
  • 4
Генштаб: США создают системы, позволяющие нанести удар по России с орбиты
  • 27.04 18:34
  • 31
Россия не сможет сделать ПАК ДА «невидимкой»
  • 27.04 18:08
  • 6
Чуть помедленнее
другие обсуждаемые темы