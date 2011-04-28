Поднялся в небо двухместный JF-17B
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Двухместный JF-17B
Источник: defence-blog.com
Совершил первый полет двухместный вариант JF-17B, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com (27 апреля).
Самолет разработан совместными усилиями китайской компании AVIC CAC и пакистанского авиакомплекса РАС (Pakistan Aeronautical Complex). Сообщается, что этот вариант создан в первую очередь для удовлетворения потребностей экспортных клиентов в подготовке летчиков.
|Двухместный JF-17B
|Источник: defence-blog.com
Самолет имеет увеличенный гаргрот, чтобы компенсировать потерю объемов для топлива, занятого вторым креслом пилота.
В настоящее время истребители JF-17 имеют в арсенале три высокоточных образца китайского вооружения - УР воздушного боя PL-5 и SD-10, ПКР C- 802AK. Истребитель также оснащается вооружением пакистанского производства.
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27.04.2017
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