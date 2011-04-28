Поднялся в небо двухместный JF-17B



Двухместный JF-17B

Источник: defence-blog.com Двухместный JF-17BИсточник: defence-blog.com

Совершил первый полет двухместный вариант JF-17B, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com (27 апреля).

Самолет разработан совместными усилиями китайской компании AVIC CAC и пакистанского авиакомплекса РАС (Pakistan Aeronautical Complex). Сообщается, что этот вариант создан в первую очередь для удовлетворения потребностей экспортных клиентов в подготовке летчиков.

Двухместный JF-17B Источник: defence-blog.com

Самолет имеет увеличенный гаргрот, чтобы компенсировать потерю объемов для топлива, занятого вторым креслом пилота.

В настоящее время истребители JF-17 имеют в арсенале три высокоточных образца китайского вооружения - УР воздушного боя PL-5 и SD-10, ПКР C- 802AK. Истребитель также оснащается вооружением пакистанского производства.