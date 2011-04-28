Ле Бурже не приглашает F-35
|
|
Истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США в ходе подготовки к учениям ВВС США "Red Flag 17-01". Неллис (Невада), 20.01.2017
Источник: R. Nial Bradshaw / ВВС США
Управление программой истребителя F-35 заявило, что не планирует направить самолет для участия в Парижском авиасалоне этого года, сообщает "Военный паритет" со ссылкой на defensenews.com (26 апреля).
Первым такую новость распространил журнал Aviation Week.
Paris Air Show (аэропорт Ле Бурже, Франция) и Farnborough International Airshow (Фарнборо, Англия) являются крупнейшими в мире авиавыставками, которые чередуют друг друга. Организаторы выставок сами рассылают приглашения тем, кого хотят видеть, Ле Бурже такое приглашение F-35 не выслал.
Тем временем, F-35B дебютировал в Фарнборо в прошлом году, F-35A участвовал на авиашоу Royal International Air Tattoo (Англия, по традиции это шоу предшествует Фарнборо).
Франция не заинтересована в F-35, как Великобритания, и развивает свой продукт Rafale. "Локхид" ведет переговоры по поставке F-35 в Бельгию, Финляндию, Швейцарию и Испанию.
|
27.04.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.12.2015 F-35 продолжает находиться в канадском списке
28.01.2015 F-35 с грузом проблем
12.12.2014 7 мифов об истребителе F-35
26.06.2013 Отложены, сокращены или аннулированы
16.11.2012 Американская «молния»: состояние и перспективы
13.11.2012 F-35 примеряет тактическое ядерное оружие
31.12.2011 Призрак F-35 бродит по миру
27.12.2010 Вокруг британского выбора F-35С