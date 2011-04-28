Ле Бурже не приглашает F-35



Истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США в ходе подготовки к учениям ВВС США "Red Flag 17-01". Неллис (Невада), 20.01.2017

Источник: R. Nial Bradshaw / ВВС США Истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США в ходе подготовки к учениям ВВС США "Red Flag 17-01". Неллис (Невада), 20.01.2017Источник: R. Nial Bradshaw / ВВС США

Управление программой истребителя F-35 заявило, что не планирует направить самолет для участия в Парижском авиасалоне этого года, сообщает "Военный паритет" со ссылкой на defensenews.com (26 апреля).

Первым такую новость распространил журнал Aviation Week.

Paris Air Show (аэропорт Ле Бурже, Франция) и Farnborough International Airshow (Фарнборо, Англия) являются крупнейшими в мире авиавыставками, которые чередуют друг друга. Организаторы выставок сами рассылают приглашения тем, кого хотят видеть, Ле Бурже такое приглашение F-35 не выслал.

Тем временем, F-35B дебютировал в Фарнборо в прошлом году, F-35A участвовал на авиашоу Royal International Air Tattoo (Англия, по традиции это шоу предшествует Фарнборо).

Франция не заинтересована в F-35, как Великобритания, и развивает свой продукт Rafale. "Локхид" ведет переговоры по поставке F-35 в Бельгию, Финляндию, Швейцарию и Испанию.