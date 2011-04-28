Россия для Индии не такой важный военный партнер, каким был СССР



Эшли Теллис

Источник: Udayavani Эшли ТеллисИсточник: Udayavani

Индия пришла к выводу, что Россия уже не имеет ультрасовременных военных технологий, как во времена СССР, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на indiandefensenews.in (27 апреля).

Такое заявление сделал ведущий американский эксперт, старший научный сотрудник фонда Карнеги Эшли Теллис (Ashley Tellis) на заседании Комитета Сената США по вооруженным силам. Но Индия будет продолжать сотрудничество с Россией, так как эта стана готова продавать технологии, которых США не продают по соображениям политики или по запретам законодательства.

Сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) спросила эксперта, играет ли Индия одновременно с США и Россией, чтобы столкнуть их лбами и на этом фоне получить свои выгоды. Теллис ответил, что в настоящее время отношения США-Индия превратились в тесное стратегическое партнерство. За последние несколько лет Индия стала крупным клиентом американского ВПК, однако эта страна придерживается стратегии неприсоединения во внешней политике. Также он отметил, что сильная в военном отношении Индия может стать важным противовесом Китаю.

Теллис отметил, что "русские бывают ненадежными в предоставлении современных военных технологий, подобных тем, что имеют США. Поэтому индийцы стремится диверсифицировать военные поставки, и США в этом плане стоят у них на первом месте".